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Орудует поджигатель? В Узловой за два дня сгорели шесть машин
Фото из группы ВКонтакте «Узловая Не Слухи».

Орудует поджигатель? В Узловой за два дня сгорели шесть машин

Местные жители уверены: это поджог.

Узловчане бьют тревогу: за двое суток в городе сгорели шесть автомобилей, припаркованных на улицах.

В ночь на 2 июля огонь уничтожил ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2111, «Хёндэ» и ВАЗ-21099. Автомобили горели на улицах 14-е Декабря, Суворова, Тургенева и Октябрьской.

Ночью 3 июля примерно в 3 часа на улице Магистральной сгорел «Рено Дастер».

Жители Узловой уверены, что в городе орудует поджигатель. Сообщается также, что неизвестный человек, якобы поджигавший автомобиль, попал на камеры видеонаблюдения.

Что это — странная случайность или действительно преступление, предстоит выяснить правоохранительным органам.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:29 +3
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