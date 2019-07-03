Орудует поджигатель? В Узловой за два дня сгорели шесть машин

Фото из группы ВКонтакте «Узловая Не Слухи».

Узловчане бьют тревогу: за двое суток в городе сгорели шесть автомобилей, припаркованных на улицах.

В ночь на 2 июля огонь уничтожил ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2111, «Хёндэ» и ВАЗ-21099. Автомобили горели на улицах 14-е Декабря, Суворова, Тургенева и Октябрьской.

Ночью 3 июля примерно в 3 часа на улице Магистральной сгорел «Рено Дастер».

Жители Узловой уверены, что в городе орудует поджигатель. Сообщается также, что неизвестный человек, якобы поджигавший автомобиль, попал на камеры видеонаблюдения.

Что это — странная случайность или действительно преступление, предстоит выяснить правоохранительным органам.