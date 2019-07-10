Очевидцы видели поджигателя машин в Узловой: подробности ЧП

Фото Юлии Александровой.

Myslo побывал на месте поджогов и пообщался со свидетелями и владельцами автомобилей.

В ночь на 10 июля по Узловой прокатилась вторая волна автоподжогов: в райцентре сгорели четыре автомобиля.

Вчерашние происшествия случились в разное время после полуночи на улицах Горького, Гагарина, Андреева и в квартале 50 лет Октября. Мы обозначили места и время поджогов на карте.

Все эти автомобили — 8-местные минивэны (два Mercedes, один Hyundai и один Citroën). Три из них принадлежат частным лицам и лишь один — организации, водитель просто ставил его возле своего подъезда на ночь.

У перечисленных машин частично выгорели салоны, обгорели задние колеса и крылья. Также пострадал и припаркованный рядом с одним из микроавтобусов автомобиль «Ниссан», у него оплавилось лакокрасочное покрытие

«Под автомобили подкладывали ветошь, смоченную бензином, и поджигали. Все машины успели потушить пожарные. В разной степени огнем повреждены двери, колеса. Два пожога совершены в центральной части города, два в районе Красная Узловая, — цитируют старшего дознавателя отдела надзорной деятельности по Узловскому району ГУ МЧС Андрея Быкова в узловском издании «Знамя».

По их информации, все транспортные средства совершали поездки по маршруту «Узловая — Москва» и все авто были зарегистрированы на сайте BlaBlaCar. «По версии следствия, мотивом злоумышленников служит конкуренция», — пишут узловские коллеги.

Mercedes на ул. Горького

Несколько ярких новостроек на окраине Узловой. Стоят в отдалении, рядом — парк, за ними — огромный пустырь.

– Ночью услышали шум, возню какую-то, — рассказывают Myslo жители с первого этажа одной из новостроек. Балконы низко, всё было видно. — Видели, как какой-то молодой человек чем-то пшикал на машину, потом поджег. Лица его не разглядели, темно было. А потом он быстро побежал в сторону пустыря. Там его ждала машина. Какая — не знаем, нам не было видно.

Пожарные приехали быстро, но автомобиль сильно выгорел.

Citroën на ул. Гагарина

Следующим в эту ночь загорелся Citroën на ул. Гагарина, 24. Машина была припаркована в узком дворике 9-этажки.

— Это хорошо, что соседи в ту ночь веселились, не спали и заметили огонь, — рассказал владелец автомашины Сергей. — Разбудили меня, я бегом вниз. А тут такое… Сейчас-то я машину уже в сервис отогнал, нечего ей здесь стоять. Подозрения? Да никаких. Разные мысли в голову лезут.

На вопрос, не связан ли поджог с перевозками «Узловая — Москва», Сергей отрезал:

— Не занимался. У меня жена в Москве работает, если езжу к ней, могу, конечно, попутчиков посадить.

Hyundai на ул. Андреева

Следующим загорелся автомобиль на улице Андреева у малоэтажной новостройки, где соседи еще друг друга не знают. Этот адрес отдален от предыдущих, находится за переездом, попасть туда на машине можно, только объехав весь город.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 02.22. Если исходить из того, что все поджоги совершил один человек, тем более «на колесах», получается большой перерыв между поджогами.

Hyundai — единственный автомобиль, который принадлежит не самому водителю, а его работодателю. Сам владелец сгоревшего авто не стал комментировать происходящее.

Mercedes в мкр. 50 лет октября

Если между первыми двумя поджогами и третьим был перерыв, то сигнал о возгорании четвертого авто поступил через полчаса после предыдущего — в 02.41. Огонь заметили соседи: одна из женщин собиралась рано выехать за грибами, проснулась в третьем часу и увидела пожар.

– Мы сразу разбудили владельца автомобиля, — рассказала соседка с 4-го этажа. — Пожарные-то как быстро приехали! Скорее всего, они с ул. Андреева сразу сюда помчались. Тут ехать пять минут. Очень оперативно сработали.

И в этом случае возгорание в минивэне началось с задней части, справа.

Рядом с минивэном, по некоторым данным, как раз и был припаркован Nissan, который пострадал от горящего Mercedes.

О том, что владелец четвертого минивэна (как и всех предыдущих) занимался пассажирскими перевозками, информации нет.

Но всё условно.

людям некуда деваться

– Скорее всего, это связано с перевозчиками на Москву, — говорит местный житель, пожелавший не называть своего имени. — У нас много кто ездит из Узловой в Москву, все на BlaBlaCar. А официальные автобусы полупустые идут. Сколько я общался с шоферами, даже с кимовскими, спрашивал: почему они едут через «зенитку», по краю Узловой, а в город не заезжают? Водители говорили, что у нас всё поделено бандитами, каждый работает на своей территории, не дай бог сунешься.

А сколько автобусов горело, которые возили на м. Красногвардейскую? Куча. Даже был случай, что тряпку горящую кинули прямо в автобус с людьми, когда он остановился на «зеленую» остановку.

– Из Тулы в Москву и электрички ходят, и перевозчики у вас разные, а у нас в Узловой монополист, — рассказал другой узловчанин. — А по «железке» ехать не вариант: один дизель в сутки, и тот везет 5 часов с пересадкой. Людям деваться некуда, едут на попутках. И в Новомосковске почти то же самое.

вторая волна

Отметим, что в первых числах июля за двое суток в Узловой сгорели шесть автомобилей. Экспертиза показала: поджог. Было возбуждено уголовное дело. А буквально накануне, вечером 9 июля, полиция объявила о задержании подозреваемого в этих преступлениях.

Известно, что задержанный якобы признался в совершении этих поджогов и был арестован по ст. 91 УПК РФ на время расследования. Мотивы преступлений полиция пока не разглашает.

– Я не знаю, связана ли первая волна поджогов с этими автобусами, — говорит один из наших собеседников в Узловой. — Случайность? Не может быть. Может, эти легковушки тоже людей возили? У нас много людей ездит в Москву, берут попутчиков, но в основном на свои, легковые, и едут на свою работу, а не специально заработать перевозками.

Но есть и еще одна версия. Может быть, кто-то решил по какой-то причине поквитаться с владельцами минивэнов и хотел «встроиться в серию поджогов». Но не рассчитал: преступника задержали накануне. Но кто знает... Точку в этом деле предстоит поставить полиции. Было бы желание.