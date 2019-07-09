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Полицейские задержали серийного поджигателя машин в Узловой
Фото из группы «ВКонтакте» «Узловая Не Слухи»

Полицейские задержали серийного поджигателя машин в Узловой

В ходе следственных действий 40-летний житель райцентра признался в содеянном.

В Узловой сотрудники полиции установили личность злоумышленника, который неделю назад сжёг несколько автомобилей, припаркованных на разных улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что к поджогам причастен местный житель 1978 года рождения. Он был задержан, доставлен в дежурную часть и дал признательные показания.

Полицейские продолжают работу по выяснению мотивов его противоправных действий и устанавливают все обстоятельства случившегося.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 +4
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