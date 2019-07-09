Полицейские задержали серийного поджигателя машин в Узловой

Фото из группы «ВКонтакте» «Узловая Не Слухи»

В Узловой сотрудники полиции установили личность злоумышленника, который неделю назад сжёг несколько автомобилей, припаркованных на разных улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что к поджогам причастен местный житель 1978 года рождения. Он был задержан, доставлен в дежурную часть и дал признательные показания.

Полицейские продолжают работу по выяснению мотивов его противоправных действий и устанавливают все обстоятельства случившегося.