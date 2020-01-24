Смертельное ДТП под Тулой: водитель Daewoo мог уснуть за рулем

Ранее Myslo писал о смертельном ДТП, которое случилось ночью 24 января на 185-м километре автодороги М-2 «Крым». В УГИБДД рассказали обстоятельства происшествия.

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia уснул за рулем, выехал на встречку и врезался в грузовик Hyundai под управлением 29-летнего мужчины.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался водитель Daewoo Nexia. Его пассажирка, 23-летняя девушка, каким-то чудом отделалась лишь сильным испугом и повреждением ноги, от госпитализации она отказалась.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что согласно пункту 2.7 ПДД, водителю запрещено управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.