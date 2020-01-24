новости
новости
Регистрация
Какими реагентами обрабатывают тульские улицы?

Какими реагентами обрабатывают тульские улицы?

Разъясняют специалисты управления по благоустройству администрации города.

Специалисты рассказали, что дороги обрабатывают реагентами, когда по ночам устанавливается устойчивая минусовая температура.

В Туле применяют противогололедный реагент марки «БИОНОРД», который имеет сертификат высокого уровня экологической безопасности. Городская администрация, ссылаясь на заключение ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина», поясняет, что данный материал не оказывает негативных влияний на окружающую среду и здоровье человека.

– Обработка объектов улично-дорожной сети при указанных выше температурном и погодном режимах проводится исключительно в целях предотвращения травматизма населения и дорожно-транспортных происшествий на территории города, – отметили в администрации.

нормы и законы

При обработке улиц реагентами администрация Тулы ссылается на следующие нормы:

П. 4. «Руководства по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденного распоряжением Минтранса России от 16.06.2003. 

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводится профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами. Важно провести ее заранее, чтобы предотвратить образование наката. Работы по обработке противогололедными материалами проводят в большей степени в ночное время суток, либо рано утром, механизированным способом. Если возможности проезда для спецтехники нет (остановочные площадки, узкие тротуары и т.д.), обработку осуществляют вручную.

П 8.4.12.2 решения Тульской городской Думы от 31.01.2018 № 47/1156 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Тула»:

в случае получения предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработку производят до начала выпадения осадков.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:19 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
реагентыпротивоголедные материалы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Смертельное ДТП под Тулой: водитель Daewoo мог уснуть за рулем
Смертельное ДТП под Тулой: водитель Daewoo мог уснуть за рулем
Тулякам предлагают подарить книги сельским библиотекам
Тулякам предлагают подарить книги сельским библиотекам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.