Какими реагентами обрабатывают тульские улицы?

Специалисты рассказали, что дороги обрабатывают реагентами, когда по ночам устанавливается устойчивая минусовая температура.

В Туле применяют противогололедный реагент марки «БИОНОРД», который имеет сертификат высокого уровня экологической безопасности. Городская администрация, ссылаясь на заключение ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина», поясняет, что данный материал не оказывает негативных влияний на окружающую среду и здоровье человека.

– Обработка объектов улично-дорожной сети при указанных выше температурном и погодном режимах проводится исключительно в целях предотвращения травматизма населения и дорожно-транспортных происшествий на территории города, – отметили в администрации.

нормы и законы

При обработке улиц реагентами администрация Тулы ссылается на следующие нормы:

П. 4. «Руководства по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденного распоряжением Минтранса России от 16.06.2003.

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводится профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами. Важно провести ее заранее, чтобы предотвратить образование наката. Работы по обработке противогололедными материалами проводят в большей степени в ночное время суток, либо рано утром, механизированным способом. Если возможности проезда для спецтехники нет (остановочные площадки, узкие тротуары и т.д.), обработку осуществляют вручную.

П 8.4.12.2 решения Тульской городской Думы от 31.01.2018 № 47/1156 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Тула»:

в случае получения предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработку производят до начала выпадения осадков.