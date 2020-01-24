«Тулица» всухую обыграла команду легендарного Карполя: фоторепортаж

23 января в Туле стартовал пятый тур чемпионата Высшей лиги «А» по волейболу. Матчи проходят в манеже стадиона «Арсенал».

Открыла тур встреча «ЮЗГУ-Атом» — «Тюмень-ТюмГУ». Итог игры — 3:2 в пользу курской команды.

Затем «Тулица» сыграла с «Уралочкой-УрГЭУ». Отметим, что тренер наших соперниц — легендарный Николай Карполь. За свой тренерский путь он подготовил 15 олимпийских чемпионок, более 50 мастеров спорта международного класса. Николаю Васильевичу 81 год, несмотря на свой возраст, тренер полон сил и энергии.

Тульская команда показала красивую и мощную игру, обыграв «Уралочку» с сухим счетом 3:0 (25:18; 25:19; 25:20).

Лучшим игроком матча стала Жанна Каськова.

Расписание матчей пятого тура:

24 января:

16.00 — «ЮЗГУ-Атом»: «Уралочка-2-УрГЭУ»

18.30 — «Тюмень-ТюмГУ»: «Тулица»



25 января:

16.00 — «Тюмень-ТюмГУ»: «ЮЗГУ-Атом»

18.30 — «Уралочка-2-УрГЭУ»: «Тулица»



26 января:

16.00 — «Уралочка-2-УрГЭУ»: «ЮЗГУ-Атом»

18.30 — «Тулица»: «Тюмень-ТюмГУ».

Вход в манеж «Арсенала» свободный. Приходите поддержать нашу команду!