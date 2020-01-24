«Тулица» всухую обыграла команду легендарного Карполя: фоторепортаж
Итог матча – 3:0 (25:18; 25:19; 25:20).
23 января в Туле стартовал пятый тур чемпионата Высшей лиги «А» по волейболу. Матчи проходят в манеже стадиона «Арсенал».
Открыла тур встреча «ЮЗГУ-Атом» — «Тюмень-ТюмГУ». Итог игры — 3:2 в пользу курской команды.
Затем «Тулица» сыграла с «Уралочкой-УрГЭУ». Отметим, что тренер наших соперниц — легендарный Николай Карполь. За свой тренерский путь он подготовил 15 олимпийских чемпионок, более 50 мастеров спорта международного класса. Николаю Васильевичу 81 год, несмотря на свой возраст, тренер полон сил и энергии.
Тульская команда показала красивую и мощную игру, обыграв «Уралочку» с сухим счетом 3:0 (25:18; 25:19; 25:20).
Лучшим игроком матча стала Жанна Каськова.
Расписание матчей пятого тура:
24 января:
16.00 — «ЮЗГУ-Атом»: «Уралочка-2-УрГЭУ»
18.30 — «Тюмень-ТюмГУ»: «Тулица»
25 января:
16.00 — «Тюмень-ТюмГУ»: «ЮЗГУ-Атом»
18.30 — «Уралочка-2-УрГЭУ»: «Тулица»
26 января:
16.00 — «Уралочка-2-УрГЭУ»: «ЮЗГУ-Атом»
18.30 — «Тулица»: «Тюмень-ТюмГУ».
Вход в манеж «Арсенала» свободный. Приходите поддержать нашу команду!