Девушка, потушившая голыми руками автомобиль: «Да какой я герой, я растерялась»

Видео из группы «ЧП Тула».

Это видео вы наверняка уже видели: оно во всех группах соцсетей, во всех местных новостях. Молодые люди с балкона одного из домов по ул. Школьной в Новомосковске сняли на камеру, как отважная девушка спасла от пожара внедорожник «Аутлендер». Она спокойно подошла и вытащила из-под машины разгорающиеся тряпки, потушила и пошла по своим делам. Автомобиль загореться не успел.

Смелую девушку уже почти что «объявили в розыск» — ее искали и владелица машины, и любопытные пользователи соцсетей. Нам удалось пообщаться с ней.

– Да вы что, какой я герой, – говорит Мария. – На моем месте так бы каждый поступил!



Машу могли видеть поджигатели, поэтому мы закрыли лицо девушки на фото и не публикуем ее фамилию.

Марии 29 лет, она работает в одном из новомосковских кафе. В тот поздний вечер она шла домой со смены. Место происшествия – буквально в двух шагах от ее дома.

– Я увидела, как от автомобилей отошли двое мужчин, один повыше, другой не очень высокого роста. Шли довольно спокойно, хотя им с балконов уже свистели и кричали. И тут я заметила, как под внедорожником что-то разгорается. Я поняла, что это дело рук поджигателей, но они уже довольно далеко отошли, и я направилась к машине.

Когда смотришь видео, кажется, что Маша всё делала спокойно и четко, как специалист! Но на самом деле…

– …На самом деле я просто растерялась! – говорит девушка. – Я схватила тряпки, которые горели под машиной, вытащила их. Там была какая-то старая шерстяная кофта, большой пакет, еще что-то. Я потушила всё и не стала больше задерживаться на месте — меня дома ждали.

Смелой девушке весь тульский интернет пишет слова благодарности. Сама Маша не активный пользователь соцсетей, поэтому всего этого не читает.

– Мне показали это видео на телефоне, просмотров куча! Мои знакомые и близкие по-разному относятся к этому случаю. Мой супруг сказал: «Да зачем ты вообще туда полезла!» – беспокоился за меня. Знакомые говорят, что я молодец.

Благодарит Машу и владелица «Аутлендера» (ее тоже зовут Мария):

– Спасибо большое! Благодаря этой девушке с машиной всё хорошо!

Мы передали автовладелице контакты Маши, чтобы они могли встретиться лично. А в редакции, посовещавшись, решили подарить девушке сумку-холодильник от магазина спортивных товаров «Декатлон» – для пикников и в дальние путешествия. Приз за неравнодушие ждет Машу в редакции.

Напомним, история случилась в Новомосковске на ул. Школьной у дома №14. Компания молодых людей увидела с балкона, как двое неизвестных подожгли припаркованный во дворе внедорожник и скрылись. Очевидец включил камеру мобильника и стал снимать. И заснял, как начинавшийся пожар потушила прохожая.

По факту поджога местный отдел УМВД России начал проверку.