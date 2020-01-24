Фестиваль Tinkoff Rosafest The Game соберет на своих склонах журналистов со всей России

На курорте «Роза Хутор» с 25 января по 2 февраля в пятый раз пройдет горнолыжный фестиваль. Его гостям выпадет шанс взять новые высоты, а также отдохнуть по другим правилам в стиле фристайл.

В этом году журналисты лично протестируют скоростные трассы и подготовят для читателей фотоотчет о событии. А главным событием фестиваля станет интерактивный квест в горах.



Ожидается, что одним из самых ярких моментов фестиваля станет ночное фристайл-шоу. Спортсменов, которые покажут свои лучшие трюки, отберет один из самых титулованных сноубордистов в мире Денис Бонус.

На фестивале будет возведен сноупарк с джиб-фигурами для катания спортсменов и любителей. Парк будет работать даже после закрытия подъемников, а вход останется бесплатным для всех.



В отеле Riders Lodge участники смогут посмотреть фильмы с помощью 4G-интернета. Профессиональные спортсмены и фотографы там прочтут полезные лекции.



Фестиваль откроют группы «Хлеб» и ILWT, а на закрытии выступит британский продюсер и диджей — Aphrodite. В горах пройдет настоящая пляжная вечеринка. Всего на «Розе Хутор» прозвучит двести часов живой музыки.

Партнером Tinkoff RosaFest стал оператор мобильной связи Tele2.