новости
новости
Регистрация
В Новомосковске девушка потушила горящий внедорожник: видео
Видео из группы «ЧП Тула».

В Новомосковске девушка потушила горящий внедорожник: видео

Пока очевидцы снимали видео и звонили в МЧС, неизвестная героиня голыми руками предотвратила распространение огня и ушла.

История случилась в Новомосковске на ул. Школьной у дома №14. Компания молодых людей увидела с балкона, как двое неизвестных подожгли припаркованный во дворе внедорожник и убежали. Очевидец включил камеру мобильника и стал снимать дымящееся авто, параллельно пытаясь разобраться, куда же надо в этом случае звонить: в полицию, пожарным или в скорую.

Но тут в кадре появляется девушка с пакетом в руках. Она увидела начинающийся пожар, мигом оценила ситуацию, поставила на землю пакет и быстро выдернула из-под машины источник огня. И всё это под крики с балкона, призывавшие ее остановиться, поскольку это потенциально опасно.

Все заняло считаные секунды: место горения она закидала снегом, отряхнула руки и ушла. Автор видео наградил героиню одобрением «Молодец!»

По факту поджога местный отдел УМВД России начал проверку.

 

Редакция Myslo просит отважную девушку связаться с редакцией! Звоните по тел. 57-07-07, пишите в сообщения автору статьи или в нашу группу ВКонтакте. Мы дадим вам приз!

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:41 +6
Другие статьи по темам
Событие
горит машинадевушка спаслапожар
Место
Новомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Анатолий Вассерман встретится с туляками в Harat's Рub
Анатолий Вассерман встретится с туляками в Harat's Рub
Объект культурного наследия: в Туле «Три штыка» взяли под федеральную охрану
Объект культурного наследия: в Туле «Три штыка» взяли под федеральную охрану
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.