В Новомосковске девушка потушила горящий внедорожник: видео

Видео из группы «ЧП Тула».

Пока очевидцы снимали видео и звонили в МЧС, неизвестная героиня голыми руками предотвратила распространение огня и ушла.

История случилась в Новомосковске на ул. Школьной у дома №14. Компания молодых людей увидела с балкона, как двое неизвестных подожгли припаркованный во дворе внедорожник и убежали. Очевидец включил камеру мобильника и стал снимать дымящееся авто, параллельно пытаясь разобраться, куда же надо в этом случае звонить: в полицию, пожарным или в скорую.

Но тут в кадре появляется девушка с пакетом в руках. Она увидела начинающийся пожар, мигом оценила ситуацию, поставила на землю пакет и быстро выдернула из-под машины источник огня. И всё это под крики с балкона, призывавшие ее остановиться, поскольку это потенциально опасно.

Все заняло считаные секунды: место горения она закидала снегом, отряхнула руки и ушла. Автор видео наградил героиню одобрением «Молодец!»

По факту поджога местный отдел УМВД России начал проверку.