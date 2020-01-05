Вставай на лыжи! Выбираем экипировку для катания вместе с «Декатлон»

Долгожданный снег выпал, пора кататься! Вместе с гипермаркетом спортивных товаров «Декатлон» мы разбирались, что нужно для катания на беговых лыжах.

Лыжи

Беговые лыжи по стилю катания делятся на несколько категорий: для классического хода, для конькового хода, комбинированные лыжи (Combi), туристические лыжи backcountry.

При коньковом стиле катания лыжник своими движениями напоминает конькобежца: он отталкивается от снега внутренней стороной лыжи. В классическом стиле лыжи располагаются строго параллельно друг другу на специально построенной лыжне.

Слева – лыжи для классического стиля, справа – для конькового.

На классических лыжах вместо насечек на лыжах может быть инновационная система – махровая поверхность: она обеспечивает лучшее держание на подъеме и прохождении препятствий.

Оба типа лыж в «Декатлон» подразделяются в зависимости от уровня подготовки на лыжи для начинающих и для «экспертов» - опытных спортсменов. Также в продаже есть комбинированные лыжи – на них можно кататься в любом стиле. Младшим школьникам для уроков физкультуры лучше купить классические лыжи: коньковый ход изучается в более старших классах.

Еще один критерий выбора – крепление для ботинок: N75 или NNN. Последняя – более современная, с ней удобнее надевать и снимать лыжи, в нее забивается меньше снега.

Если у вас уже есть лыжи со старыми креплениями типа ННН и вы хотите их заменить, в «Декатлон» продаются крепления нового образца. Они очень просты в фиксации, заменить их можно самостоятельно.

Помните правило поднятой руки при подборе лыж? Оно не совсем правильное. Детям лыжи выбирают по росту: они должны быть выше на 5-20 см. Для взрослых лыжи классического стиля подбираются по весовой категории.

В «Декатлон» в отделе беговых лыж есть специальные таблички, которые подскажут, какие лыжи подойдут для вашего веса.

Комплект для катания для детей в «Декатлон» стоит от 2947 руб. (лыжи с креплениями, ботинки, палки. Разумеется, все составляющие можно приобрести и по-отдельности).

Такой же комплект для взрослых тоже доступен по цене – от 3397 руб.

В гипермаркете есть лыжи и для совсем маленьких лыжников – детей ростом от 75 см. Ботинки для них покупать не нужно: крепления предназначены для обычной обуви ребенка. Набор из лыж с креплениями и палок стоит от 1300 руб.

Летом, чтобы не терять форму, лыжники тренируются на асфальте в лыжероллерах: из названия понятно, что это лыжи на роликах.

Лыжероллеры и ботинки для них тоже продаются в «Декатлоне», где в случае необходимости можно купить и комплектующие (например, для замены ролика).

Ботинки

В «Декатлон» представлен огромный выбор лыжных ботинок. Первое, чем они отличаются, - тип крепления, о котором мы уже рассказали: для разных креплений и ботинки нужны разные.

Второе – стиль катания. Для конькового хода нужны ботинки с жесткой стопой и жесткой фиксацией голеностопа. Ботинки для классики более низкие, с мягкой подошвой и более свободным верхом.

Для комбинированных лыж существуют такие же ботинки: у них мягкая подошва и жесткая фиксация голеностопа.

Третье, что нужно учесть при выборе ботинок, – застежка: это может быть шнуровка, липучка, молния.

В более дорогих моделях есть шнуровка и дополнительный клапан на молнии, который защитит от попадания снега в ботинок и поддержит фиксацию ноги, даже если шнурок развяжется во время гонки.

В «Декатлон» есть модели ботинок с дополнительным носком. Они удобны, во-первых, тем, что лучше сохраняют тепло: для катания в сильный мороз это очень кстати. А во-вторых, детские ботинки с носком можно использовать дольше обычных: когда нога у ребенка вырастет, носок можно заменить стелькой, что даст еще один дополнительный размер.

Лыжные палки

Длину лыжных палок выбирают в зависимости от стиля катания. Для «классики» необходимы палки высотой до подмышечной впадины, для конькового хода – минус 15-20 см от роста человека.

Начинающим лыжникам и детям рекомендуется взять палки средней длины, между подмышкой и плечом

Одежда

При выборе одежды для беговых лыж учитывайте два главных фактора – погоду и интенсивность тренировок. Для спокойных лыжных прогулок одежда должна быть более теплой, для гонок – максимально легкой, но при этом защищающей от ветра и осадков. Правильная лыжная одежда состоит из нескольких слоев: это создает максимальный уровень комфорта, не дает вспотеть или замерзнуть.

Первый слой – это термобелье, его задача – обеспечивать сухость и тепло. Его рекомендуется использовать всем, в том числе начинающим.

Второй слой отводит от тела влагу, а мембранные ткани защищают от ветра и не промокают.

Третий, самый верхний слой, зависит от погоды: это может быть как легкая ветровка и брюки, так и утепленный лыжный комплект.

Все слои лыжной одежды, от термобелья до курток, в «Декатлон» можно подобрать под разную температуру воздуха.

Также выбор одежды для лыж зависит от уровня вашей подготовки: опытные лыжники и спортсмены тренируются более интенсивно в сравнении с любителями, поэтому в их экипировке применяются более технологичные, дышащие ткани. Выбирая одежду, обратите внимание, для кого она предназначена: в «Декатлон» есть маркировки «Начинающий» и «Эксперт».

Почему не стоит кататься в обычной одежде? Специальная одежда для лыж сшита из тканей, которые не продуваются и не промокают, обладают влагоотводящими свойствами, поддерживают комфорт тела при разных температурах. Лыжная одежда всегда снабжена резинками и кулисками по низу брючин и курток, чтобы под них не забивался снег, и имеет специальный крой, не стесняющий движений.

Аксессуары

Для удобной перевозки/переноски в «Декатлон» можно купить крепежи: они соединяют палки между собой, есть также и варианты для соединения палок с лыжами.

Удобно хранить и перевозить лыжи в чехле. В магазине есть варианты на молнии или шнуровке. Практичной покупкой для юных лыжников будет регулируемый по длине чехол: его можно использовать для лыж разной длины, так что он прослужит вам несколько лет.

Чтобы лыжи лучше ехали, их нужно смазывать. Для этого в «Декатлон» продаются всевозможные виды парафина (в бруске, тюбике, спрее и др.), рассчитанного на разные температуры воздуха.

Если вы не уверены в том, что сможете смазать правильно, - обращайтесь в мастерскую «Декатлон». Специалист нанесет смазку на лыжи в зависимости от стиля, в котором вы занимаетесь: в классическом стиле – для торможения, в коньковом – для скольжения.

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