Эксперты: Снюс – это все равно что выкурить сразу 20-30 сигарет

О том, чем опасна некурительная никотинсодержащая смесь, тулякам расскажут специальные тульского Роспотребнадзора.

По результатам проведенных Роспотребнадзором исследований в некурительной никотинсодержащей продукции никотин обнаружен в концентрациях, превышающих допустимое содержание в сравнении с нормативом для табачной продукции в 20-30 раз и соответствует одномоментному выкуриванию 20-30 сигарет.

В связи с высокой опасностью указанной продукции, особенно для детей, Роспотребнадзор проведет внеочередную Всероссийскую «горячую линию».

До 3 февраля 2020 года специалисты Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» продолжают консультирование о некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления.

Контактные телефоны «горячей линии» (с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 18.00 — понедельник-четверг; с 9.00 до 16.45-пятница):

Управление в Туле (4872) 37−32−57; 37−40−75;

Алексинский территориальный отдел (48753) 4−09−30; 4−09−07;

Ефремовский территориальный отдел (48741) 6−54−56; 6−10−11;

Новомосковкий территориальный отдел (48762) 6−42−06;

Щекинский территориальный отдел (48751)537−37;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» ( с 8.30—16.45 — понедельник — пятница): (4872) 37−35−06, филиал в Алексине (48753) 4−02−20; филиал в г. Новомосковске (48762) 6−56−62, филиал в Щекино (48751) 5−34−30.

Кроме того, консультацию можно получить по бесплатному телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8−800−555−49−43.