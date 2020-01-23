В Туле на ул. Хворостухина «Форд» снес забор и светофор

Утром 23 января в Туле, в районе поворота с улицы Хворостухина, на улице Бондаренко произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Форд». По предварительной информации, за рулем находилась девушка, которая не справилась с управлением в момент поворота, в результате чего вылетела с проезжей части, сбила несколько секций забора и повалила светофор.

Пострадавших в ДТП нет. На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Стоит отметить, что несмотря на повреждения светофор продолжает работать.