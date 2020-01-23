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В Туле на ул. Хворостухина «Форд» снес забор и светофор

В Туле на ул. Хворостухина «Форд» снес забор и светофор

ДТП произошло на повороте на улицу Бондаренко.

Утром 23 января в Туле, в районе поворота с улицы Хворостухина, на улице Бондаренко произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Форд». По предварительной информации, за рулем находилась девушка, которая не справилась с управлением в момент поворота, в результате чего вылетела с проезжей части, сбила несколько секций забора и повалила светофор.

Пострадавших в ДТП нет. На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Стоит отметить, что несмотря на повреждения светофор продолжает работать.

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ДТП на ул. Хворостухина, Фото: 1
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ДТП на ул. Хворостухина, Фото: 5
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:24 +11
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