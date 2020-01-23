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Тульские пловцы успешно выступили на чемпионате России

Тульские пловцы успешно выступили на чемпионате России

Поздравляем наших ребят!

В Дзержинске (Нижегородская область) в плавательном бассейне МБУ СШОР «Заря» с 15 по 20 января состоялись чемпионаты России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.

На старты чемпионатов России вышли 210 спортсменов-опорников из 34 регионов страны и 67 пловцов с нарушением зрения из 18 субъектов РФ.



Тульскую область представили воспитанники тренера-преподавателя по плаванию Сергея Юрьевича Ченского (спорт ПОДА) – Андрей Тимошенко, Максим Трунов, Александр Федин и Федор Гришин, спорт слепых – Андрей Гущин.

Андрей Тимошенко занял третье место на дистанции 50 м брасс, а 
Андрей Гущин – второе на дистанции 100 м баттерфляем и третье – 50 м вольным стилем. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:11 +1
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