Тульские пловцы успешно выступили на чемпионате России

В Дзержинске (Нижегородская область) в плавательном бассейне МБУ СШОР «Заря» с 15 по 20 января состоялись чемпионаты России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.



На старты чемпионатов России вышли 210 спортсменов-опорников из 34 регионов страны и 67 пловцов с нарушением зрения из 18 субъектов РФ.





Тульскую область представили воспитанники тренера-преподавателя по плаванию Сергея Юрьевича Ченского (спорт ПОДА) – Андрей Тимошенко, Максим Трунов, Александр Федин и Федор Гришин, спорт слепых – Андрей Гущин.



Андрей Тимошенко занял третье место на дистанции 50 м брасс, а

Андрей Гущин – второе на дистанции 100 м баттерфляем и третье – 50 м вольным стилем.