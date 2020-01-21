Смерть ребенка в Богородицке: дело в отношении Вадима Игонина до сих пор расследуется

Уголовное дело в отношении главы администрации МО Богородицкий район Вадима Игонина всё еще расследуется. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков.

Он отметил, что дело расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Вадиму Игонину предъявлено обвинение еще летом 2019 года

– В ближайшие месяцы придем к логическому завершению расследования. На данном этапе нет еще достаточных оснований говорить о том, что собранных нами доказательств будет достаточно, чтобы суд поставил в этом деле точку. Поэтому расследование продолжается, — подчеркнул Стариков.

Напомним, трагедия произошла 17 мая 2018 года. На ул. Защитной в Богородицке на 6-летнего мальчика упал фрагмент уличного бетонного ограждения. По словам отца ребенка, в тот день дети играли и собирали майских жуков. Его младший и старший сын стояли рядом с забором, наблюдая через отверстия в его верхней части за приятелями, которые были по другую сторону. Неожиданно одна из ветхих плит начала падать. Малышня попыталась было ее удержать, но сил не хватило и плита упала на голову 6-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Рухнувшую часть ограждения и еще две секции изъяли на экспертизу . Специалисты установили, что одна из секций находилась в недопустимом состоянии, а две других — в аварийном и ограниченно работоспособном. При этом все три не соответствовали строительным нормам и правилам. Кроме этого было установлено , что земельный участок, на котором находится забор, относился к собственности СПК «Пламя», но после ликвидации предприятия в 2007 году участок перешел в государственную собственность до разграничения. По распоряжению руководителя следственного управления Александра Старикова уголовное дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел.

По информации Myslo, из материалов дела следует, что забор сняли с кадастрового учета «как сооружение, не относящееся к категории недвижимого имущества» 17 мая 2018 года, то есть именно в день трагедии.