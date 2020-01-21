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Смерть ребенка в Богородицке: дело в отношении Вадима Игонина до сих пор расследуется

Смерть ребенка в Богородицке: дело в отношении Вадима Игонина до сих пор расследуется

Напомним, главу администрации Богородицкого района обвиняют по статье «Халатность».

Уголовное дело в отношении главы администрации МО Богородицкий район Вадима Игонина всё еще расследуется. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков.
 
Он отметил, что дело расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Вадиму Игонину предъявлено обвинение еще летом 2019 года.
 
– В ближайшие месяцы придем к логическому завершению расследования. На данном этапе нет еще достаточных оснований говорить о том, что собранных нами доказательств будет достаточно, чтобы суд поставил в этом деле точку. Поэтому расследование продолжается, — подчеркнул Стариков.
 
 

Напомним, трагедия произошла 17 мая 2018 года. На ул. Защитной в Богородицке на 6-летнего мальчика упал фрагмент уличного бетонного ограждения.

По словам отца ребенка, в тот день дети играли и собирали майских жуков. Его младший и старший сын стояли рядом с забором, наблюдая через отверстия в его верхней части за приятелями, которые были по другую сторону. Неожиданно одна из ветхих плит начала падать. Малышня попыталась было ее удержать, но сил не хватило и плита упала на голову 6-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
 
Рухнувшую часть ограждения и еще две секции изъяли на экспертизу. Специалисты установили, что одна из секций находилась в недопустимом состоянии, а две других — в аварийном и ограниченно работоспособном. При этом все три не соответствовали строительным нормам и правилам.
 
 
Кроме этого было установлено, что земельный участок, на котором находится забор, относился к собственности СПК «Пламя», но после ликвидации предприятия в 2007 году участок перешел в государственную собственность до разграничения.
 
По распоряжению руководителя следственного управления Александра Старикова уголовное дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел.
 

По информации Myslo, из материалов дела следует, что забор сняли с кадастрового учета «как сооружение, не относящееся к категории недвижимого имущества» 17 мая 2018 года, то есть именно в день трагедии.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:34 +2
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уголовное делосмерть ребенкаребенка придавило забором

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