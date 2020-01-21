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«Октава» приглашает тульскую молодежь поработать в «Мастерской» по развитию региона
Фото предоставлены пресс-службой творческого индустриального кластера «Октава».

«Октава» приглашает тульскую молодежь поработать в «Мастерской» по развитию региона

Высшая техническая школа кластера «Октава» Госкорпорации Ростех объявляет о запуске Молодежного инженерного Акселератора.

Программа направлена на содействие молодежному технологическому предпринимательству и развитие региона.

Идею поддержало правительство Тульской области, региональные министерство промышленности и науки региона, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления, министерство молодежной политики региона и ГАУ ТО «Центр информационных технологий». 

«Мастерская» будет работать с 15 февраля по 17 июня 2020 года.

К участию приглашаются жители Тулы и области от 14 до 16 лет, у которых есть инновационные идеи и проекты для улучшения жизни в регионе.

В рамках Акселератора у участников появится возможность доработать собственные идеи либо включиться в команду к лидерам других проектов, получить знания и навыки в области технологического предпринимательства от ведущих федеральных экспертов и тренеров, проработать свои проекты в проектных «мастерских» до стадии прототипа и представить компетентному жюри. Самые актуальные идеи будут воплощены в жизнь при поддержке партнеров Акселератора.

Спикерами образовательной программы выступят известные
федеральные эксперты, в том числе:

  • Игорь Рождественский, сооснователь Ассоциации брокеров инноваций и технологий;
  • Сергей Журавлев, футуролог, эксперт и модератор ВШГУ РАНХиГС;
  • Андрей Ивлев, директор образовательных программ РАНХиГС;
  • Сергей Федяев, эксперт и модератор ВШГУ РАНХиГС, основатель Школы гуманитарного катализа и др. (список дополняется).

Ректор Высшей технической школы, д.э.н.:

Татьяна Федорова

- Сегодня существует высокий спрос на творческие личности и команды, способные комплексно подходить к решению нетривиальных задач, в том числе задач развития региона. В своем Акселераторе мы хотим собрать талантливую молодежь для того, чтобы лучшие эксперты поделились с ними своими знаниями и опытом, чтобы лучшие идеи выросли в проекты, были достойно оценены, получили поддержку и были реализованы на благо Тульской области.

Проект является бесплатным. Отбор участников продлится с 15 января по 10 февраля 2020 года. Вся информация о списке документов и сроках приема, размещена на сайте master-vtsh.ru, а также в группах «ВКонтакте» и в Фейсбуке и группе творческого индустриального кластера «Октава».

Получить консультацию и оформить заявку можно в творческом индустриального кластере «Октава» по адресу: 300041, г. Тула, ул. Центральный переулок, 18, 3 этаж, ректорат (каб.3.08), эл. почта: master@vtsh-oktava.ru, тел. 8 (4872) 216327.

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Автор: Настя Якушина
сегодня, в 12:56 0
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