На трассе под Тулой перевернулся прицеп грузовика

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В результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы, примерно на 83-м километре автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань (поворот на Алешню) опрокинулся набок прицеп грузовика. По предварительной информации, причиной ДТП стала неаккуратность водителя, который не выбрал безопасную скорость движения.

По данным регионального УМВД, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.