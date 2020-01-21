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На трассе под Тулой перевернулся прицеп грузовика
Фото: vk.com/tulazest.

На трассе под Тулой перевернулся прицеп грузовика

В результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы, примерно на 83-м километре автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань (поворот на Алешню) опрокинулся набок прицеп грузовика. По предварительной информации, причиной ДТП стала неаккуратность водителя, который не выбрал безопасную скорость движения.
 
По данным регионального УМВД, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:11 +6
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Тула

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