Люди, которым реально повезло: Самые чудесные спасения 2019 года в Тульской области

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Подборка про людей, которым чудом повезло выжить в минувшем году и про которых писал Myslo.ru

Водитель чудом выжил в жуткой аварии под Тулой

19 июля на 79-м км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» под Тулой столкнулись фура DAF и автомобиль «Киа Рио».



В результате столкновения большегруз опрокинулся на легковушку. Из-за ДТП трасса полностью оказалась перекрыта, а пробка растянулась на несколько километров. Автомобилисты сообщали, что они стояли около полутора часов.



Несмотря на серьезные повреждения «Киа Рио», водитель чудом остался жив!

На проспекте Ленина в Туле легковушку проткнуло металлической конструкцией



Утром 22 августа на пр. Ленина в районе дома №145 произошло необычное ДТП. По словам женщины-водителя Honda Civic, она двигалась по проспекту Ленина в сторону центра города и притормозила, пропуская другого участника движения.



В этот момент с багажника ехавшей за ней «Газели», водитель которой ударил по тормозам, сорвался груз — металлическая конструкция. Груз свалился в сторону легковушки и проткнул заднее стекло. Металлическая труба квадратного сечения остановилась в районе подголовника водительского сиденья.

Пожарные спасли двух провалившихся под лёд рыбаков

23 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступило сообщение о том, что из реки Мизгея в Одоевском районе спасены два человека. Мужчин достали из воды пожарные отделения ПСЧ-44.



Несмотря на то, что лед еще очень тонкий, мужчины пришли рыбачить на реку. В какой-то момент лед не выдержал, и один из них провалился в воду. Второй хотел было его спасти, но в итоге сам оказался в воде.



ЧП заметил третий рыбак, который не рискнул ступать на лед и рыбачил на берегу. Он тут же позвонил в службу спасения и сообщил о том, что двое мужчин оказались в воде.

В Туле балка отбойника проткнула автомобиль

Вечером 17 декабря в районе поворота с ул. Рязанской на Новомосковское шоссе в Туле произошло шокирующее ДТП.

По словам водителя Chery Amulet, он следовал в сторону Пролетарского района, и после того, как его «подрезал» другой автомобиль, ушёл влево, рассчитывая, в крайнем случае, врезаться в отбойник.

Однако тот, судя по внешнему виду, был поврежден в другом ДТП, и его торчащая, как копьё, балка вошла в машину в районе левой передней фары, прошив салон насквозь, до задних сидений.