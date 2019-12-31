Люди, которым реально повезло: Самые чудесные спасения 2019 года в Тульской области
Подборка про людей, которым чудом повезло выжить в минувшем году и про которых писал Myslo.ru
Водитель чудом выжил в жуткой аварии под Тулой
19 июля на 79-м км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» под Тулой столкнулись фура DAF и автомобиль «Киа Рио».
В результате столкновения большегруз опрокинулся на легковушку. Из-за ДТП трасса полностью оказалась перекрыта, а пробка растянулась на несколько километров. Автомобилисты сообщали, что они стояли около полутора часов.
Несмотря на серьезные повреждения «Киа Рио», водитель чудом остался жив!
На проспекте Ленина в Туле легковушку проткнуло металлической конструкцией
Утром 22 августа на пр. Ленина в районе дома №145 произошло необычное ДТП. По словам женщины-водителя Honda Civic, она двигалась по проспекту Ленина в сторону центра города и притормозила, пропуская другого участника движения.
В этот момент с багажника ехавшей за ней «Газели», водитель которой ударил по тормозам, сорвался груз — металлическая конструкция. Груз свалился в сторону легковушки и проткнул заднее стекло. Металлическая труба квадратного сечения остановилась в районе подголовника водительского сиденья.
Пожарные спасли двух провалившихся под лёд рыбаков
23 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступило сообщение о том, что из реки Мизгея в Одоевском районе спасены два человека. Мужчин достали из воды пожарные отделения ПСЧ-44.
Несмотря на то, что лед еще очень тонкий, мужчины пришли рыбачить на реку. В какой-то момент лед не выдержал, и один из них провалился в воду. Второй хотел было его спасти, но в итоге сам оказался в воде.
ЧП заметил третий рыбак, который не рискнул ступать на лед и рыбачил на берегу. Он тут же позвонил в службу спасения и сообщил о том, что двое мужчин оказались в воде.
В Туле балка отбойника проткнула автомобиль
В Узловой упавшее вместе с рабочим дерево едва не раздавило автомобиль
В Узловой Тульской области падающий ствол дерева едва не приземлился на проезжавший мимо автомобиль. Судя по записи видеорегистратора, которая опубликована на канале MrAmdxxx, все произошло днем 16 декабря на ул. Беклемищева.
Похоже, что во время происшествия рабочий занимался опиловкой и «что-то пошло не так». К счастью, обошлось без пострадавших.