В Туле балка отбойника проткнула автомобиль

Железяка едва не проткнула водителя, «просвистев» рядом с ним.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 17 декабря в районе поворота с ул. Рязанской на Новомосковское шоссе в Туле произошло шокирующее ДТП.

По словам водителя Chery Amulet, он следовал в сторону Пролетарского района, и после того, как его «подрезал» другой автомобиль, ушёл влево, рассчитывая, в крайнем случае, врезаться в отбойник.

Однако тот, судя по внешнему виду, был поврежден в другом ДТП, и его торчащая, как копьё, балка вошла в машину в районе левой передней фары, прошив салон насквозь, до задних сидений.

Водитель легковушки чудом разминулся со смертью – балка лишь порвала ему рукав куртки. На момент публикации на месте происшествия наблюдается затруднение движения в сторону Пролетарского округа.