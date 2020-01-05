Погода в Туле 6 января: пасмурно, минус 1°С

На дорогах ожидается гололедица. А такой вроде бы маленький минус будет ощущаться как минус 5-6.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.



Ветер северо-западный, западный 2-3 м/с. Температура воздуха по области днем примерно -1°С, ночью до -4 - °С. Атмосферное давление 753 мм рт. ст. Влажность - 80-85%. Магнитное поле спокойное.

Световой день составит 7 часов 34 минуты: с 8.48 до 16.22.