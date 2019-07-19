Водитель чудом выжил в жуткой аварии под Тулой: репортаж
Госпитализация никому не потребовалась.
Ранее Myslo сообщал о серьезной аварии, которая случилась на 79-м км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» под Тулой. На указанном участке столкнулись фура DAF и автомобиль «Киа Рио».
В результате столкновения большегруз опрокинулся на легковушку.
Несмотря на серьезные повреждения «Киа Рио», водитель чудом остался жив.
Александр Сёмин, водитель легковушки, рассказал корреспонденту Myslo:
Александр Сёмин
– Я ехал из Алексина в Тулу, начался небольшой дождь. Навстречу в сторону Калуги двигалась грузовая фура, ее понесло. Кабина была на полосе водителя, а на меня «шел» кузов. Как меня учили, я машину поставил боком, успел увернуться, чтобы подставить заднюю часть... В результате кабина легла на мою машину.
Как я выжил? Бог помог. Это чудо! Слава Богу, пассажиров у меня не было.
В результате ДТП трасса полностью оказалась перекрыта, а пробка растянулась на несколько километров. Автомобилисты сообщают, что они стояли около полутора часов.
Фура перевозила картон, в результате аварии он весь вывалился на дорогу.
По состоянию на 15.40 движение было полностью восстановлено.