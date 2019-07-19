Водитель чудом выжил в жуткой аварии под Тулой: репортаж

– Я ехал из Алексина в Тулу, начался небольшой дождь. Навстречу в сторону Калуги двигалась грузовая фура, ее понесло. Кабина была на полосе водителя, а на меня «шел» кузов. Как меня учили, я машину поставил боком, успел увернуться, чтобы подставить заднюю часть... В результате кабина легла на мою машину.

Как я выжил? Бог помог. Это чудо! Слава Богу, пассажиров у меня не было.