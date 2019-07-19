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Водитель чудом выжил в жуткой аварии под Тулой: репортаж
Фото Сергея Старикова.

Водитель чудом выжил в жуткой аварии под Тулой: репортаж

Госпитализация никому не потребовалась.

Ранее Myslo сообщал о серьезной аварии, которая случилась на 79-м км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» под Тулой. На указанном участке столкнулись фура DAF и автомобиль «Киа Рио».

В результате столкновения большегруз опрокинулся на легковушку.

Несмотря на серьезные повреждения «Киа Рио», водитель чудом остался жив.

Александр Сёмин, водитель легковушки, рассказал корреспонденту Myslo:

Александр Сёмин

– Я ехал из Алексина в Тулу, начался небольшой дождь. Навстречу в сторону Калуги двигалась грузовая фура, ее понесло. Кабина была на полосе водителя, а на меня «шел» кузов. Как меня учили, я машину поставил боком, успел увернуться, чтобы подставить заднюю часть... В результате кабина легла на мою машину.

Как я выжил? Бог помог. Это чудо! Слава Богу, пассажиров у меня не было.

В результате ДТП трасса полностью оказалась перекрыта, а пробка растянулась на несколько километров. Автомобилисты сообщают, что они стояли около полутора часов.

Фура перевозила картон, в результате аварии он весь вывалился на дорогу. 

По состоянию на 15.40 движение было полностью восстановлено.

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Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 1
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 2
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 3
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 4
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 5
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 6
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 7
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 8
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 9
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 10
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 11
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 12
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 13
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 14
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 15
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 16
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 17
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 18
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 19
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 20
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 21
Жуткое ДТП на трассе под Тулой, Фото: 22
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Автор: Сергей Стариков, 19 июля, в 16:19 +30
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