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Три человека погибли в ночном пожаре в Узловой
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Три человека погибли в ночном пожаре в Узловой

Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Возможно, он начался у входной двери.

Сообщение о пожаре в шестикомнатной квартире в доме №11 на ул. Суворова в Узловой поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сегодня ночью в 03:23. На место выехали четыре пожарных расчета и автолестница.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в 03:35 было ликвидировано открытое горение. В результате происшествия сгорела входная дверь и закоптились все комнаты. Причина пожара устанавливается.

  

При тушении пожара обнаружены тела проживавшего там 44 - летнего мужчины и двух женщин 37 и 38 лет. Следственными органами СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту их смерти, сообщает пресс-служба ведомства.

Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение
с огнем.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе администрации Узловой сообщили, что коммуникации соседних (не пострадавших) квартир не отключены, эвакуированные жители вернулись в свои дома, некоторые приняли решение разместиться у родственников.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:54 0
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