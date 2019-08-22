ДТП на проспекте Ленина в Туле: легковушку проткнуло металлической конструкцией

Фото Сергея Старикова.

Плохо закрепленный на багажнике «Газели» груз влетел в остановившуюся впереди иномарку. Чудом обошлось без жертв.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 22 августа на пр. Ленина в районе дома №145 произошло необычное ДТП.

По словам женщины-водителя Honda Civic, она двигалась по проспекту Ленина в сторону центра города и притормозила, пропуская другого участника движения.

В этот момент с багажника ехавшей за ней «Газели», водитель которой ударил по тормозам, сорвался груз — металлическая конструкция. Груз свалился в сторону легковушки и проткнул заднее стекло. Металлическая труба квадратного сечения остановилась в районе подголовника водительского сиденья.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники ГИБДД.