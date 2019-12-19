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В Узловой упавшее вместе с рабочим дерево едва не раздавило автомобиль
Фото: стоп-кадр из видео

В Узловой упавшее вместе с рабочим дерево едва не раздавило автомобиль

Момент происшествия запечатлел видеорегистратор очевидца.

В Узловой Тульской области падающий ствол дерева едва не приземлился на проезжавший мимо автомобиль. Судя по записи видеорегистратора, которая опубликована на канале MrAmdxxx, все произошло днем 16 декабря на ул. Беклемищева.

Похоже, что во время происшествия рабочий занимался опиловкой и «что-то пошло не так». К счастью, обошлось без пострадавших.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:30 +9
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