В Узловой молодой человек сломал 6 фонарных столбов в сквере

Фото из группы ВКонтакте "Узловая Не Слухи".

В ночь на 4 ноября в Узловой в сквере Героев неизвестный повредил шесть фонарных столбов. Спустя некоторое время полиция вычислила вандала. Подозреваемым оказался 23-летний молодой человек.

Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полиция устанавливает мотивы и обстоятельства происшествия.

В администрации МО Узловский район отметили, что поврежденные столбы уже заменили.