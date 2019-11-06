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В Узловой молодой человек сломал 6 фонарных столбов в сквере
Фото из группы ВКонтакте "Узловая Не Слухи".

В Узловой молодой человек сломал 6 фонарных столбов в сквере

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В ночь на 4 ноября в Узловой в сквере Героев неизвестный повредил шесть фонарных столбов. Спустя некоторое время полиция вычислила вандала. Подозреваемым оказался 23-летний молодой человек. 

Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полиция устанавливает мотивы и обстоятельства происшествия.

В администрации МО Узловский район отметили, что поврежденные столбы уже заменили.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:00 0
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