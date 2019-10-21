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На ул. Пушкинской в Туле снова загорелся заброшенный дом

На ул. Пушкинской в Туле снова загорелся заброшенный дом

С момента прошлого пожара прошло менее суток.

В блоге «Народный журналист» пользователь Злой Туляк опубликовал фотографии с места пожара на ул. Пушкинской в Туле.
 
«Горит дом в центре города на улице Пушкинская 23. С огнем борются пять экипажей МЧС. Затруднено движение автомобилей по улице Пушкинской в сторону проспекта Ленина», — написал наш читатель.
 
 
Добавим, что менее суток назад в этом же доме уже был пожар. Постройка старая, заброшенная и, судя по всему, в настоящее время ведутся работы по его разбору. В прошлый раз на первом этаже здания загорелся строительный мусор.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:05 +5
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