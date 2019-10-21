На ул. Пушкинской в Туле снова загорелся заброшенный дом

С момента прошлого пожара прошло менее суток.

В блоге «Народный журналист» пользователь Злой Туляк опубликовал фотографии с места пожара на ул. Пушкинской в Туле.

написал наш читатель. «Горит дом в центре города на улице Пушкинская 23. С огнем борются пять экипажей МЧС. Затруднено движение автомобилей по улице Пушкинской в сторону проспекта Ленина», —наш читатель.