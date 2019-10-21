В Туле на улице Металлистов поселится новый «житель» — тульский мастеровой

Скульптурная композиция посвящена тульским умельцам. Её главный герой — простой, немного лукавый и добродушный «мужичок-тулячок». Он — воплощение того самого Духа мастерства, который в народном фольклоре покровительствует всяческим ремёслам. Он всегда находится рядом с мастером, помогает ему, вдохновляет на создание настоящих шедевров!

Миниатюрный «мастеровой» сидит на молотке и держит в руках уздечку. Это неспроста. «Мал да удал молоток оседлал…» — гласит надпись на молотке. Оседлать молоток — новый речевой оборот, фразеологический неологизм, который означает не просто освоить ремесло, а достичь в нём высокого профессионализма!



Автором идеи и инициатором создания скульптурного подарка городу является Игорь Алексеевич Золотов, известный многим тулякам по арт-объектам «Памятник Хвосту» и «Укрощение блохи».

Идею воплотили: Левон Мосоянц (скульптор) и Борис Глазков (кузнец).



Приглашаем всех желающих на открытие! Приходите 25 октября в 15.00 на ул. Металлистов, 12.