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«Синема Парк» покажет снятый в Лапландии фильм «Приключения оленёнка»

«Синема Парк» покажет снятый в Лапландии фильм «Приключения оленёнка»

Эксклюзивную премьеру можно увидеть только в залах Объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино»).

Зрителей ждёт невероятное приключение в самое сердце сказки — Лапландию. Здесь разворачивается трогательная история о выживании годовалого северного олененка Айло.

Фильм снят французскими и финскими кинематографистами, история рассказывается от имени ведущего научно-популярной программы «Диалоги о животных» Ивана Затевахина. Ведущий расскажет о жизни молодого северного оленя на просторах Лапландии, покажет яркие кадры Северного сияния и немного затронет жизнь других животных, обитающих на территории Лапландии.

Премьера фильма состоялась 10 октября. Билеты в продаже на сайте kinoteatr.ru.

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Автор: Настя Якушина
сегодня, в 14:33 +2
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