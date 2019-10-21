«Синема Парк» покажет снятый в Лапландии фильм «Приключения оленёнка»

Эксклюзивную премьеру можно увидеть только в залах Объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино»).

Зрителей ждёт невероятное приключение в самое сердце сказки — Лапландию. Здесь разворачивается трогательная история о выживании годовалого северного олененка Айло.

Фильм снят французскими и финскими кинематографистами, история рассказывается от имени ведущего научно-популярной программы «Диалоги о животных» Ивана Затевахина. Ведущий расскажет о жизни молодого северного оленя на просторах Лапландии, покажет яркие кадры Северного сияния и немного затронет жизнь других животных, обитающих на территории Лапландии.

Премьера фильма состоялась 10 октября. Билеты в продаже на сайте kinoteatr.ru.