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На ул. Пушкинской в Туле загорелся заброшенный дом

На ул. Пушкинской в Туле загорелся заброшенный дом

На месте происшествия работают не менее 4 пожарных расчетов.

Днем 20 октября на ул. Пушкинской в Туле загорелся дом №23. Постройка старая, заброшенная, судя по всему, в настоящее время ведутся работы по его разбору. По имеющейся на данный момент информации, на первом этаже здания загорелся строительный мусор.

На момент публикации новости на месте происшествия работают не менее 4 пожарных расчетов и одна автолестница. Угрозы распространения огня на соседние постройки нет. 

 

Если вы стали очевидцем происшествия и хотите сообщить об этом в редакцию, связаться с корреспондентом Myslo Сергеем Стариковым можно по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно).

Также прислать фото, видео можно на нашу почту news@myslo.ru или в группу ВКонтакте.

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Пожар на ул. Пушкинской, Фото: 1
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Пожар на ул. Пушкинской, Фото: 3
Пожар на ул. Пушкинской, Фото: 4
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Пожар на ул. Пушкинской, Фото: 7
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Пожар на ул. Пушкинской, Фото: 11
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Пожар на ул. Пушкинской, Фото: 13
Пожар на ул. Пушкинской, Фото: 14
Пожар на ул. Пушкинской, Фото: 15
Пожар на ул. Пушкинской, Фото: 16
Пожар на ул. Пушкинской, Фото: 17
Пожар на ул. Пушкинской, Фото: 18
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:16 +8
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