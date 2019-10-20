На ул. Пушкинской в Туле загорелся заброшенный дом

На месте происшествия работают не менее 4 пожарных расчетов.

Днем 20 октября на ул. Пушкинской в Туле загорелся дом №23. Постройка старая, заброшенная, судя по всему, в настоящее время ведутся работы по его разбору. По имеющейся на данный момент информации, на первом этаже здания загорелся строительный мусор.

На момент публикации новости на месте происшествия работают не менее 4 пожарных расчетов и одна автолестница. Угрозы распространения огня на соседние постройки нет.

Если вы стали очевидцем происшествия и хотите сообщить об этом в редакцию, связаться с корреспондентом Myslo Сергеем Стариковым можно по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно).

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