После ДТП с маршруткой под Тулой госпитализированы 5 человек

По уточненным данным, всего пострадали 9 человек.

В минздраве Тульской области прокомментировали ДТП с участием автомобиля «Шевроле Круз» и маршрутки «Тула — Алёшня». Авария случилась сегодня, 9 сентября, на 83 км автодороги «КТМР».

– На место ДТП оперативно выехали 4 бригады скорой медицинской помощи. Врачи оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

Девять человек, пострадавших в аварии, доставлены в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Все они осмотрены врачами.

Принято решение о госпитализации пятерых пострадавших. О состоянии госпитализированных можно будет говорить после того, как врачи проведут все необходимые диагностические обследования.

Четверо человек в стационарном лечении не нуждаются, направлены на амбулаторное лечение по месту жительства, — сообщили в ведомстве.

Отметим, что в данный момент одной из версий аварии является то, что водитель «Шевроле» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.