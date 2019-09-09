Итоги выборов в Тульской области: кто прошел в городскую и областную Думу?
Чуть более трети туляков решили воспользоваться своим конституционным правом и пришли на выборы.
9 сентября на брифинге председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов подвел итоги состоявшихся накануне выборов.
Напомним, туляки выбирали новый состав Тульской городской и областной Думы, помимо этого депутатов в местные собрания выбирали в 19 муниципальных образованиях региона.
Желающих проголосовать оказалось не так много — 31,87%, если говорить о выборах депутатов Тульской областной Думы. В Туле до избирательных участков дошли и того меньше — 24,74%.
Напомним, выборы в обе палаты парламента проходили по смешанной системе: половина депутатов избиралась по партийному списку, другая половина — по одномандатным округам.
В новом составе Тульской городской Думы будет 35 депутатов.
По партийным спискам 15 мандатов распределены следующим образом:
«Единая Россия» — 7 мандатов (37,56%)
КПРФ — 3 мандата (16%)
ЛДПР — 2 мандата (11,68%)
«Справедливая Россия» — 2 мандата (10,43%)
«Партия пенсионеров» — 1 мандат (6,46%)
Не преодолели минимальный барьер три партии: «Яблоко» — 4,25%, РОС — 3,99%, «Коммунисты России» — 2,32%.
Против всех — 3,12%
Победители по 20 одномандатным избирательным округам:
Дмитрий Федотов — 40,44%
Евгений Смолянинов — 58,54%
Александр Бороненко — 45,44%
Ирина Рублевская — 36,8%
Олег Рогожин — 35,22%
Ольга Фадеева — 52,12%
Владимир Суслин — 49,26%
Владимир Тимаков — 28,57%
Сергей Погорелов — 35,17%
Надежда Козьякова — 32,96%
Сергей Конов — 55,43%
Анастасия Дементьева — 33,92%
Владимир Абакумов — 49,79%
Александр Швыков — 48,54%
Ольга Слюсарева — 40,34%
Инна Шевелева — 24,81%
Алексей Ионов — 56,84%
Сергей Кожевников — 32,29%
Андрей Гурьянов — 26,08%
Михаил Ларкин — 47,22%
В Тульской областной Думе будет 36 депутатов.
По партийным спискам 12 мандатов распределены следующим образом:
«Единая Россия» — 6 мандатов (50,27%)
КПРФ — 2 мандата (14,49%)
ЛДПР — 1 мандат (10,39%)
«Справедливая Россия» — 1 мандат (7,09%)
Коммунистическая партия «Коммунисты России» — 1 мандат (5,67%)
«Партия пенсионеров» — 1 мандат (5,93%)
Не преодолела минимальный барьер в 5% Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», набрав всего 2,3%.
Список победителей на выборах в Тульскую областную Думу по 24 одномандатным избирательным округам:
Денис Бычков — 57,625
Александр Рем – 70,08%
Николай Попов — 60,31%
Марина Белькова — 66,87%
Екатерина Толстая — 45,92%
Егор Атанов — 68,05%
Михаил Грязев — 68,49%
Юрий Кондрашов — 48,44%
Николай Воробьёв — 63,78%
Дмитрий Афоничев — 57,23%
Юрий Цкипури — 39,87%
Сергей Судницын — 31,98%
Игорь Панченко — 47,32%
Сергей Харитонов — 56,63%
Михаил Иванцов — 45,91%
Сергей Гребенщиков — 30,85%
Илья Курилов — 39,42%
Андрей Мазов — 33,34%
Александр Балберов — 36,17%
Алексей Эрк — 63,4%
Алексей Альховик – 37,66%
Сергей Белов — 50,5%
Дмитрий Коженкин — 60,4%
Галина Алешина — 66,05%
Денис Бычков — 57,6%
Точные списки тех, кто будет представлять интересы избирателей по партийным спискам, станут известны чуть позже, когда победители подтвердят получение мандатов. То же можно сказать и о победителях по одномандатным округам.
Что касается самой предвыборной гонки, Павел Веселов отметил, что многие участники увлеклись новыми технологическими видами работы с избирателями — социальные сети, информационные агентства и так далее.
– Но практика показывает, что работают самые старые методы — ходи, улыбайся, давай газету, календарик — до сих пор работают, и вполне себе эффективно, — сказал он.