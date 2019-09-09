Итоги выборов в Тульской области: кто прошел в городскую и областную Думу?

Чуть более трети туляков решили воспользоваться своим конституционным правом и пришли на выборы.

9 сентября на брифинге председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов подвел итоги состоявшихся накануне выборов.

Напомним, туляки выбирали новый состав Тульской городской и областной Думы, помимо этого депутатов в местные собрания выбирали в 19 муниципальных образованиях региона.

Желающих проголосовать оказалось не так много — 31,87%, если говорить о выборах депутатов Тульской областной Думы. В Туле до избирательных участков дошли и того меньше — 24,74%.

Напомним, выборы в обе палаты парламента проходили по смешанной системе: половина депутатов избиралась по партийному списку, другая половина — по одномандатным округам.

Тульская городская дума

В новом составе Тульской городской Думы будет 35 депутатов.

По партийным спискам 15 мандатов распределены следующим образом:

«Единая Россия» — 7 мандатов (37,56%)

КПРФ — 3 мандата (16%)

ЛДПР — 2 мандата (11,68%)

«Справедливая Россия» — 2 мандата (10,43%)

«Партия пенсионеров» — 1 мандат (6,46%)

Не преодолели минимальный барьер три партии: «Яблоко» — 4,25%, РОС — 3,99%, «Коммунисты России» — 2,32%.

Против всех — 3,12%

Победители по 20 одномандатным избирательным округам:

Дмитрий Федотов — 40,44%

Евгений Смолянинов — 58,54%

Александр Бороненко — 45,44%

Ирина Рублевская — 36,8%

Олег Рогожин — 35,22%

Ольга Фадеева — 52,12%

Владимир Суслин — 49,26%

Владимир Тимаков — 28,57%

Сергей Погорелов — 35,17%

Надежда Козьякова — 32,96%

Сергей Конов — 55,43%

Анастасия Дементьева — 33,92%

Владимир Абакумов — 49,79%

Александр Швыков — 48,54%

Ольга Слюсарева — 40,34%

Инна Шевелева — 24,81%

Алексей Ионов — 56,84%

Сергей Кожевников — 32,29%

Андрей Гурьянов — 26,08%

Михаил Ларкин — 47,22%

Тульская областная дума

В Тульской областной Думе будет 36 депутатов.

По партийным спискам 12 мандатов распределены следующим образом:

«Единая Россия» — 6 мандатов (50,27%)

КПРФ — 2 мандата (14,49%)

ЛДПР — 1 мандат (10,39%)

«Справедливая Россия» — 1 мандат (7,09%)

Коммунистическая партия «Коммунисты России» — 1 мандат (5,67%)

«Партия пенсионеров» — 1 мандат (5,93%)

Не преодолела минимальный барьер в 5% Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», набрав всего 2,3%.

Список победителей на выборах в Тульскую областную Думу по 24 одномандатным избирательным округам:

Денис Бычков — 57,625

Александр Рем – 70,08%

Николай Попов — 60,31%

Марина Белькова — 66,87%

Екатерина Толстая — 45,92%

Егор Атанов — 68,05%

Михаил Грязев — 68,49%

Юрий Кондрашов — 48,44%

Николай Воробьёв — 63,78%

Дмитрий Афоничев — 57,23%

Юрий Цкипури — 39,87%

Сергей Судницын — 31,98%

Игорь Панченко — 47,32%

Сергей Харитонов — 56,63%

Михаил Иванцов — 45,91%

Сергей Гребенщиков — 30,85%

Илья Курилов — 39,42%

Андрей Мазов — 33,34%

Александр Балберов — 36,17%

Алексей Эрк — 63,4%

Алексей Альховик – 37,66%

Сергей Белов — 50,5%

Дмитрий Коженкин — 60,4%

Галина Алешина — 66,05%

Денис Бычков — 57,6%

Точные списки тех, кто будет представлять интересы избирателей по партийным спискам, станут известны чуть позже, когда победители подтвердят получение мандатов. То же можно сказать и о победителях по одномандатным округам.

Что касается самой предвыборной гонки, Павел Веселов отметил, что многие участники увлеклись новыми технологическими видами работы с избирателями — социальные сети, информационные агентства и так далее.

– Но практика показывает, что работают самые старые методы — ходи, улыбайся, давай газету, календарик — до сих пор работают, и вполне себе эффективно, — сказал он.