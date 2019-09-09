В ДТП с маршруткой «Тула – Алешня» пострадали 10 человек

9 сентября на 83-м км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» произошло ДТП с участием автомобилей «Шевроле Круз» и «Форд Транзит». Легковушка с номерами Орловского региона ехала из Калуги в сторону Тулы, пассажирский микроавтобус направлялся из Алёшни в областной центр, пересекая трассу.

Как рассказал Myslo начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, одной из версий аварии в данный момент является то, что «Шевроле» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с маршруткой. От удара она перевернулась. Эту версию корреспонденту Myslo подтвердили три пассажира микроавтобуса.

В данный момент известно о 10 пострадавших, в том числе и пассажирке «Шевроле». Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Пострадавшие ожидают приезда медиков.