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В ДТП с маршруткой «Тула – Алешня» пострадали 10 человек

В ДТП с маршруткой «Тула – Алешня» пострадали 10 человек

На место происшествия выезжал начальник УГИБДД по Тульской области.

9 сентября на 83-м км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» произошло ДТП с участием автомобилей «Шевроле Круз» и «Форд Транзит». Легковушка с номерами Орловского региона ехала из Калуги в сторону Тулы, пассажирский микроавтобус направлялся из Алёшни в областной центр, пересекая трассу.

Как рассказал Myslo начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, одной из версий аварии в данный момент является то, что «Шевроле» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с маршруткой. От удара она перевернулась. Эту версию корреспонденту Myslo подтвердили три пассажира микроавтобуса.

В данный момент известно о 10 пострадавших, в том числе и пассажирке «Шевроле». Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Пострадавшие ожидают приезда медиков.

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ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 1
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 2
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 3
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ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 5
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 6
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 7
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 8
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 9
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 10
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 11
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 12
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 13
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 14
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 15
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 16
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 17
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 18
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 19
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 20
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 21
ДТП с маршруткой "Тула-Алёшня", Фото: 22
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
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