В сквере у Тульского кремля мужчина избил 10-летнего ребенка: разыскиваются очевидцы

Полиция продолжает расследование уголовного дела по факту избиения 10-летнего ребенка в Кремлевском сквере. Для детального восстановления картины событий родители пострадавшего ребенка просят откликнуться очевидцев.

В тот день на площадке играли дети. Внезапно один из присутствующих там родителей, 38-летний мужчина, набросился на 10-летнего мальчика и избил его.

Поводом для внезапной агрессии стало якобы то, что ребенок ногами несколько раз ударил его 6-летнего сына. Увидев это, отец накинулся на обидчика, повалил на газон и начал избивать. Ребенок не мог противостоять мужчине и только кричал: «Не бейте меня!»

Находившиеся на площадке люди держали дебошира до приезда полиции. Тут только мужчина понял, что сделал и начал оправдываться: «Съехала крыша, когда увидел, что сына бьют».

– У моего ребенка на лице было несколько синяков, он неделю пролежал в больнице с сотрясением головного мозга! Психологическая травма, конечно, тоже имеет место.Вы представьте: 100-киллограмовый мужик внезапно накинулся на ребенка и начал его ногами и руками бить! И ведь он нам извинений так и не принес, лишь в тот день, когда все произошло, пока его люди держали, пытался оправдаться. А теперь же он поменял свою позицию. Даже хотел подать встречный иск на моего ребенка за то, что тот его избил. Но судмедэкспертиза не нашла на теле малыша травм. Поэтому его отцу отказали, – рассказала мама пострадавшего мальчика.

По словам матери ребенка, свидетели по делу есть, но их мало, нужно восстановить картину событий того дня полностью. Поэтому всех, кто видел нападение, просят позвонить по телефону: +7(920)779-17-71.

Myslo следит за развитием событий.