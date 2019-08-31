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В Алексине из Оки достали тело мужчины
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Алексине из Оки достали тело мужчины

Местный житель утонул накануне, 30 августа.

В пятницу, 30 августа, водолазы поисково-спасательной службы Тульской области, после поступления сообщения о происшествии на Оке, в Алексине, извлекли из воды тело мужчины. Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 3 человека и 1 единица техники.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Помните: от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких. В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефону: 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 13:45 0
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Место
Тульская областьАлексин

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