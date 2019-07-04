В сквере у Тульского кремля взрослый мужчина избил 10-летнего ребенка

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Как стало известно Myslo, инцидент произошел вечером 3 июля в саду у кремля. На площадке играли дети. Внезапно один из присутствующих там родителей, мужчина под 40, набросился на 10-летнего мальчика и избил его. Якобы потому, что тот побил его 6-летнего малыша.

- 3 июля в 18.45 на детской площадке у Кремля (Садовый переулок) я стала свидетелем, как взрослый мужчина жестоко избил мальчика 10 лет, — рассказала Myslo Елена Н. — Мальчишки играли на газоне, и один якобы начал бить ногами 6-летнего сына этого мужчины. Тот накинулся на обидчика сына, повалил его на газон и начал избивать. Я сидела рядом на лавочке, не смогла сдержать крика и слез от этого зрелища!

10-летний мальчик получил удары в лицо такой силы, что тут же весь распух и посинел, кричал: «Не бейте меня!».

К счастью, окружающие задержали этого «заступника», через минуту приехала полиция, по телефону нашли родителей избитого мальчика. К слову, у 6-летнего сына мужчины нет ни одной ссадины.

Мужчина при всей толпе раскаялся, сказал что у него «съехала крыша, когда он увидел, что его сына бьют ногами».

Я считаю эта история должна получить огласку, чтобы таким «папашам» — заступника было не повадно, вмешиваться в такие детские шалости, и уметь сдерживать свои эмоции, а не устраивать бойни на детских площадках.

В полиции журналистам Myslo подтвердили информацию. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев, случай действительно имел место.

Андрей Ярцев - Вчера, 3 июля, сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые несли службу на Казанской набережной, получили информацию о конфликте в Кремлевском саду. Они немедленно прибыли на место. Информация подтвердилась. Полицейские пресекли противоправные действия 38-летнего туляка. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.

Сейчас в ведомстве организована проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства конфликта. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки. Сейчас все зависит от того, какой вред был причинен здоровью ребенка. Это поможет установить экспертное исследование.

Myslo следит за развитием событий.