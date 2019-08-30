В субботу в тульской администрации дежурит Александр Корнеичев

1 сентября за порядком в областном центре будет следить Владимир Кузин.

На выходных организовано дежурство сотрудников администрации Тулы. В субботу там дежурит начальник главного управления по Центральному округу Александр Корнеичев.

В воскресенье, 1 сентября, за порядком в областной столице будет следить заместитель начальника управления по благоустройству Владимир Кузин.