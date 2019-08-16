новости
новости
Регистрация
Экс-полицейского из Орла осудили в Тульской области за незаконный карабин и патроны
Фото СУ СК РФ по Тульской области.

Экс-полицейского из Орла осудили в Тульской области за незаконный карабин и патроны

Стража порядка задержали на территории охотничьего угодья «Кудиновское».

В Чернском районе суд вынес приговор 38-летнему мужчине. Его признали виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов).
 
Осужденный был задержан 23 ноября 2018 года. В то утро он приехал из Мценска Орловской области на территорию охотничьего угодья «Кудиновское» в Чернском районе Тульской области.
 
«Он был замечен инспектором комитета Тульской области по охоте и рыболовству, а также общественными инспекторами, которые произвели досмотр транспортного средства, после чего сообщили о произошедшем в полицию», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы.
 
Напомним, речь идет о теперь уже бывшем начальнике РОВД по Троснянскому району Иване Летуновском. Судя по всем признакам, в то утро офицер полиции приехал побраконьерствовать, но не успел. В его автомобиле нашли незарегистрированный карабин «Лось 7−1», несколько патронов к нему и тепловизор.
 

В ходе общения с лесниками мужчина сначала отрицал, что приехал охотиться, а затем признался, что он полицейский, и предложил решить вопрос миром.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:07 +4
Другие статьи по темам
Событие
судприговоркриминал222 УК РФоружие
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дебоширу с ул. Пузакова в Туле вменяют попытку терроризма
Дебоширу с ул. Пузакова в Туле вменяют попытку терроризма
Неделя в «Октаве»: фильм про поколение центениалов, инновационная подготовка к школе и концерт Borisov/Rekk
Неделя в «Октаве»: фильм про поколение центениалов, инновационная подготовка к школе и концерт Borisov/Rekk
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.