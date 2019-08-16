Экс-полицейского из Орла осудили в Тульской области за незаконный карабин и патроны

Фото СУ СК РФ по Тульской области.

В Чернском районе суд вынес приговор 38-летнему мужчине. Его признали виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов).

Осужденный был задержан 23 ноября 2018 года. В то утро он приехал из Мценска Орловской области на территорию охотничьего угодья «Кудиновское» в Чернском районе Тульской области.

«Он был замечен инспектором комитета Тульской области по охоте и рыболовству, а также общественными инспекторами, которые произвели досмотр транспортного средства, после чего сообщили о произошедшем в полицию», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы.

Напомним, речь идет о теперь уже бывшем начальнике РОВД по Троснянскому району Иване Летуновском. Судя по всем признакам, в то утро офицер полиции приехал побраконьерствовать, но не успел. В его автомобиле нашли незарегистрированный карабин «Лось 7−1», несколько патронов к нему и тепловизор.

В ходе общения с лесниками мужчина сначала отрицал, что приехал охотиться, а затем признался, что он полицейский, и предложил решить вопрос миром.