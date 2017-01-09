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Начальник УМВД взял на контроль расследование нападения на полицейского в Туле и поджога квартиры

Начальник УМВД взял на контроль расследование нападения на полицейского в Туле и поджога квартиры

На месте ЧП побывал на месте начальник УМВД по Тульской области Сергей Галкин.

Сообщение об инциденте в квартире дома на улице Демидовская в Туле в полицию поступило сегодня днем.

По предварительным данным, в ходе ссоры с сожительницей мужчина поджог квартиру, а затем с ножом набросился на сотрудников полиции. Участковый уполномоченный отдела полиции «Зареченский», предотвращая возможные тяжкие последствия, спасая жизни и здоровье граждан, с целью защиты от посягательства вооружённого мужчины, в соответствии с законодательством, применил табельное оружие.

«Полицейский выстрелил и ранил нападавшего в ноги. Мужчина госпитализирован, угроз его жизни нет, предварительно медики выявили у него состояние алкогольного опьянения», – сообщили в пресс-службе МВД по Тульской области.

На место происшествия выехал начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин и организовал работу полицейских по выяснению всех обстоятельств бытового конфликта, а также принял участие в установлении всех деталей случившегося и обоснованности применения табельного оружия участковым уполномоченным. В настоящее время проводится проверка деталей происшествия. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения и правовой оценки действий всех сторон.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:34 +2
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