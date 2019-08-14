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Грозивший взорвать дом туляк задержан
Фото Сергея Старикова.

Грозивший взорвать дом туляк задержан

В ходе переговоров полицейским удалось улучить удобный момент и проникнуть в квартиру через окно.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, туляк, забаррикадировавшийся в квартире, задержан. По предварительным данным, в ходе небольшого штурма никто не пострадал.

Ранее стало известно, что мужчина забаррикадировался в квартире не один — вместе с ним в жилище находилась женщина. Также сообщается, что злоумышленник был вооружен не только молотком, но и топором.

Напомним, в полицию поступило сообщение, что житель дома №18 по ул. Пузакова угрожает взорвать пятиэтажку и якобы пустил газ в своей квартире. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, представители газовой службы и правоохранители. 

Частично жильцы дома были эвакуированы.

Полицейские вели переговоры с мужчиной через окно, однако тот не соглашался выйти из жилища. 

Как сообщили Myslo в пресс-службе АО «Тулагоргаз», «информация о нештатной ситуации в доме № 18 по ул. Пузакова поступила на пульт диспетчера АО «Тулагоргаз» 14 августа в 13.58. Оперативно прибыв на место, для локализации аварийной ситуации и в целях безопасности жителей газовики перекрыли подачу газа путем установки заглушки на общедомовом газопроводе на 10 квартир, провели проверку загазованности в доме и в радиусе 50 м. Загазованности не обнаружено, угрозы жизни и здоровью жителей нет».

Все остальные обстоятельства ЧП выясняются.

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14 августа, в 15:44 +12
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