Суд по спорным прудам сына главы администрации Суворова: назначена гидрологическая экспертиза
Производство по делу приостановлено до получения судом экспертного заключения.
Суд назначил судебную гидрологическую экспертизу по иску прокурора к Егору Сорокину (сыну главы администрации Суворовского района Геннадия Сорокина) о признании недействительными договоров купли-продажи трех земельных участков (63 тыс., 47,2 тыс. и 4,2 тыс. кв. м.) в селе и деревне Ившино.
Сорокин приобрел их через аукцион еще шесть лет назад, в 2013 году. Продавцом земель являлась администрация Суворовского района. Общая площадь купленных в 2013 году земель составила 114,4 га.
После оформления земли в собственность ответчик вырыл на участке сеть прудов.
По закону, искусственно созданные водоемы не должны соединяться с федеральными водными объектами. Это запрещено. Однако прокурорская проверка показала, что на участках Сорокина располагался родник, который впадает в реку Свободь, а из нее — в Оку. Подробнее об этом — здесь.
Отметим, что исковое заявление поступило в суд 29 декабря 2018 года. По данному делу прошло два предварительных судебных заседания, 12 судебных заседаний, в том числе закрытое выездное для осмотра на месте вещественных доказательств — предполагаемого ручья.
Подробнее о первом заседании по делу читайте здесь.
Другие статьи по темам
Место