Суд по спорным прудам сына главы администрации Суворова: назначена гидрологическая экспертиза

Суд назначил судебную гидрологическую экспертизу по иску прокурора к Егору Сорокину (сыну главы администрации Суворовского района Геннадия Сорокина) о признании недействительными договоров купли-продажи трех земельных участков (63 тыс., 47,2 тыс. и 4,2 тыс. кв. м.) в селе и деревне Ившино.

Сорокин приобрел их через аукцион еще шесть лет назад, в 2013 году. Продавцом земель являлась администрация Суворовского района. Общая площадь купленных в 2013 году земель составила 114,4 га.

После оформления земли в собственность ответчик вырыл на участке сеть прудов.

По закону, искусственно созданные водоемы не должны соединяться с федеральными водными объектами. Это запрещено. Однако прокурорская проверка показала, что на участках Сорокина располагался родник, который впадает в реку Свободь, а из нее — в Оку. Подробнее об этом — здесь.