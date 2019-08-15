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Суд по спорным прудам сына главы администрации Суворова: назначена гидрологическая экспертиза

Суд по спорным прудам сына главы администрации Суворова: назначена гидрологическая экспертиза

Производство по делу приостановлено до получения судом экспертного заключения.

Суд назначил судебную гидрологическую экспертизу по иску прокурора к Егору Сорокину (сыну главы администрации Суворовского района Геннадия Сорокина) о признании недействительными договоров купли-продажи трех земельных участков (63 тыс., 47,2 тыс. и 4,2 тыс. кв. м.) в селе и деревне Ившино.
 

Сорокин приобрел их через аукцион еще шесть лет назад, в 2013 году. Продавцом земель являлась администрация Суворовского района. Общая площадь купленных в 2013 году земель составила 114,4 га.

После оформления земли в собственность ответчик вырыл на участке сеть прудов.

По закону, искусственно созданные водоемы не должны соединяться с федеральными водными объектами. Это запрещено. Однако прокурорская проверка показала, что на участках Сорокина располагался родник, который впадает в реку Свободь, а из нее — в Оку. Подробнее об этом — здесь.

Отметим, что исковое заявление поступило в суд 29 декабря 2018 года. По данному делу прошло два предварительных судебных заседания, 12 судебных заседаний, в том числе закрытое выездное для осмотра на месте вещественных доказательств — предполагаемого ручья.
 
 
Подробнее о первом заседании по делу читайте здесь.
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 10:30 +4
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