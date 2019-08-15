новости
новости
Регистрация
Тулячка отправилась на Северный полюс на атомном ледоколе
Валерия Малеванник на фото вторая слева. Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тулячка отправилась на Северный полюс на атомном ледоколе

Путешествие продлится до 22 августа.

Тулячка Валерия Малеванник — выпускница МБОУ «Центр образования № 38» — в числе 68 одаренных детей России 13 августа отправилась на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Тематический рейс организован в честь 60-летия атомного ледокольного флота.

Перед путешествием для студентов провели экскурсию по кораблю, инструктаж по технике безопасности.

Путешествие продлится до 22 августа.

Валерия Малеванник установит на Северном полюсе флаг нашего региона.

Девушка — студентка биологического факультета Московского государственного университета.

С 5 класса Валерия увлеченно занимается естественными науками. Наибольших успехов достигла в изучении биологии. Дважды становилась призером, дважды победителем заключительного регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

Во время обучения в ЦО № 38 Валерия вела исследовательскую работу по биологии и экологии, результаты которой она представляла на конференциях регионального и международного уровней, а также на конгрессе молодых ученых «Симбиоз — Россия 2019» в Новосибирске.

В арсенале тулячки победы в олимпиадах «Ломоносов», «Покори Воробьевы горы», межрегиональной биологической олимпиаде школы «Интеллектуал», биологической олимпиаде имени А. Н. Формозова, Биомедицинской олимпиаде школьников МГУ.

Валерия награждена почетными званиями «Юное дарование города-героя Тулы», «Юный талант и гордость Пролетарского округа».

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 10:04 +13
Другие статьи по темам
Люди
Валерия Малеванник
Место
Тула
Прочее
путешествие на Северный полюс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Суд по спорным прудам сына главы администрации Суворова: назначена гидрологическая экспертиза
Суд по спорным прудам сына главы администрации Суворова: назначена гидрологическая экспертиза
Туляки сообщают об отравлении верхнего пруда в Центральном парке
Туляки сообщают об отравлении верхнего пруда в Центральном парке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.