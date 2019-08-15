Тулячка отправилась на Северный полюс на атомном ледоколе

Валерия Малеванник на фото вторая слева. Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тулячка Валерия Малеванник — выпускница МБОУ «Центр образования № 38» — в числе 68 одаренных детей России 13 августа отправилась на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Тематический рейс организован в честь 60-летия атомного ледокольного флота.

Перед путешествием для студентов провели экскурсию по кораблю, инструктаж по технике безопасности.

Путешествие продлится до 22 августа.

Валерия Малеванник установит на Северном полюсе флаг нашего региона.

Девушка — студентка биологического факультета Московского государственного университета.

С 5 класса Валерия увлеченно занимается естественными науками. Наибольших успехов достигла в изучении биологии. Дважды становилась призером, дважды победителем заключительного регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

Во время обучения в ЦО № 38 Валерия вела исследовательскую работу по биологии и экологии, результаты которой она представляла на конференциях регионального и международного уровней, а также на конгрессе молодых ученых «Симбиоз — Россия 2019» в Новосибирске.

В арсенале тулячки победы в олимпиадах «Ломоносов», «Покори Воробьевы горы», межрегиональной биологической олимпиаде школы «Интеллектуал», биологической олимпиаде имени А. Н. Формозова , Биомедицинской олимпиаде школьников МГУ.

Валерия награждена почетными званиями «Юное дарование города-героя Тулы», «Юный талант и гордость Пролетарского округа».