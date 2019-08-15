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На бывшего руководителя тульской колонии подали в суд за скидки на услуги
Фото: 71.fsin.su

На бывшего руководителя тульской колонии подали в суд за скидки на услуги

По версии истца, учреждению причинен ущерб почти в 700 тысяч рублей.

В одоевском суде находится иск исправительной колонии № 7 УФСИН России по Тульской области к Борисову о взыскании убытков. Из документа следует, что с января по август 2018 года Борисов исполнял обязанности начальника учреждения и отвечал за финансово-хозяйственную деятельность.
 
«В результате проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской области были выявлены убытки при реализации работ и услуг по ценам ниже фактической себестоимости сторонним организациям и потребителям за 2018 год», — гласит текст заявления.
 
Истец просит взыскать с Борисова в пользу исправительного учреждения убытки в размере 688 400 рублей.
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Автор: Сергей Стариков, вчера, в 10:58 +2
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