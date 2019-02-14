В Суворове начался суд по спорным прудам сына главы администрации
Предмет спора – ручей, который протекал по землям, находящимся в собственности Егора Сорокина. Но протекает ли сейчас, должен установить суд.
Напомним, прокуратура требует признать недействительным договор купли-продажи Егору Сорокину (сыну главы администрации Суворовского района Геннадия Сорокина) трех земельных участков (63 тыс., 47,2 тыс. и 4,2 тыс. кв. м.) в селе и деревне Ившино. Он приобрел их через аукцион еще шесть лет назад, в 2013 году. Продавцом земель являлась администрация Суворовского района. Общая площадь купленных в 2013 году земель составила 114,4 га.
После оформления земли в собственность ответчик вырыл на участке сеть прудов.
По закону, искусственно созданные водоемы не должны соединяться с федеральными водными объектами. Это запрещено. Однако прокурорская проверка показала, что на участках Сорокина располагался родник, который впадает в реку Свободь, а из нее – в Оку.
14 февраля в Суворовском районном суде допросили экспертов, которые выясняли, связаны ли пруды с федеральными водными объектами. На Яндекс.Картах видно, что из спорных прудов (на карте они справа) вытекает ручей. Правда, ответчик наличие связи своих прудов с Окой отрицает.
В качестве свидетеля в суд пригласили начальника отдела гидрологии ООО «Спецгеологоразведка» Евгению Красотину. Она вместе с другими специалистами проводила по заказу владельца земли экспертизу ручья в январе и марте 2018 года.
– В январе 2018 года выехали, увидели искусственно выкопанные пруды. По итогу проверки пришли к выводу, что пруды обособлены и наполняются за счет атмосферных осадков, таяния снега и каптированного родника (выход подземных вод на поверхность земли. – Прим. авт.). 16 марта 2018 года выезжали повторно и также зафиксировали данные факты, – рассказала Евгения Красотина.
Эксперт Алексей Семенихин, коллега Красотиной, также подтвердил ее слова.
Однако не только ООО «Спецгеологоразведка» проводило выездные проверки и пыталось определить на местности, где же проходит ручей – по территории Сорокина или за ее пределами. Эту же работу выполнял и Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В числе участников проверки был и руководитель Тульского гидромета Сергей Астапов.
Однако сторона ответчика всё же не согласилась с тем, что именно по его земле протекает ручей. И добавила весьма интересный факт: именно 23 октября 2018 года, не зная ничего о проверке со стороны Росгидромета, Егор Сорокин написал заявление в полицию о пропаже задвижек, блокирующих сброс воды из нижнего пруда. Из-за этого, по словам адвоката, уровень воды в пруду упал на метр.
Еще вопросы, которые задавали адвокаты Сорокина главе гидромета Астапову: почему проверяющие органы не уведомляли владельцев земельного участка о проверках, не приглашали их к участию и не осматривали сами пруды на связь с ручьем?
Егор Сорокин в суде сообщил, что видел проверяющих, но поскольку они находились на его земле несанкционированно, он вызывал полицию и писал заявления по факту их незаконного проникновения на частную территорию.
Сотрудники Росгидромета в свою очередь пояснили, что для уточнения факта существования этого ручья посещение его земли не требовалось: все требования проведения обследования выполнены; есть топографические съемки до создания прудов, на которых видно русло ручья, и современные карты уже с искусственными водными объектами.
– Если карты наложить друг на друга, то будет видно: пруды выкопаны в русле ручья. Если не все, то некоторые из них, – пояснил Астапов.
Следующее заседание суда назначено на 28 февраля.