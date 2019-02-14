В Суворове начался суд по спорным прудам сына главы администрации

Фото Дмитрия Дзюбина.

Предмет спора – ручей, который протекал по землям, находящимся в собственности Егора Сорокина. Но протекает ли сейчас, должен установить суд.

Напомним, прокуратура требует признать недействительным договор купли-продажи Егору Сорокину (сыну главы администрации Суворовского района Геннадия Сорокина) трех земельных участков (63 тыс., 47,2 тыс. и 4,2 тыс. кв. м.) в селе и деревне Ившино. Он приобрел их через аукцион еще шесть лет назад, в 2013 году. Продавцом земель являлась администрация Суворовского района. Общая площадь купленных в 2013 году земель составила 114,4 га.

После оформления земли в собственность ответчик вырыл на участке сеть прудов.

По закону, искусственно созданные водоемы не должны соединяться с федеральными водными объектами. Это запрещено. Однако прокурорская проверка показала, что на участках Сорокина располагался родник, который впадает в реку Свободь, а из нее – в Оку.

14 февраля в Суворовском районном суде допросили экспертов, которые выясняли, связаны ли пруды с федеральными водными объектами. На Яндекс.Картах видно, что из спорных прудов (на карте они справа) вытекает ручей. Правда, ответчик наличие связи своих прудов с Окой отрицает.

В качестве свидетеля в суд пригласили начальника отдела гидрологии ООО «Спецгеологоразведка» Евгению Красотину. Она вместе с другими специалистами проводила по заказу владельца земли экспертизу ручья в январе и марте 2018 года.

– В январе 2018 года выехали, увидели искусственно выкопанные пруды. По итогу проверки пришли к выводу, что пруды обособлены и наполняются за счет атмосферных осадков, таяния снега и каптированного родника (выход подземных вод на поверхность земли. – Прим. авт.). 16 марта 2018 года выезжали повторно и также зафиксировали данные факты, – рассказала Евгения Красотина.

Эксперт Алексей Семенихин, коллега Красотиной, также подтвердил ее слова.

Однако не только ООО «Спецгеологоразведка» проводило выездные проверки и пыталось определить на местности, где же проходит ручей – по территории Сорокина или за ее пределами. Эту же работу выполнял и Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В числе участников проверки был и руководитель Тульского гидромета Сергей Астапов.

Астапов пояснил суду, что трижды выходил с проверкой и выяснял, есть ли связь между родником и прудами Сорокина.

Первый раз он вместе с комиссией в заключении указал, что ручей вытекает из прудов (в декабре 2017 года).

– Вода сбрасывалась из нижнего пруда и текла на рельеф, попадая в ручей. Мы замерили расход воды в ручье – 11 литров в секунду. Это соответствует среднему ручью согласно классификатору, – рассказал Сергей Астапов. – Второй выход на место состоялся 18 марта 2018 года. На том месте, где в декабре текла вода в момент первого обследования, в этот раз лежал снег и ничего не текло. Из этого комиссия сделала вывод, что ручья не существует. В декабре же за ручей был принят залповый сброс из нижнего пруда. Но это обследование было неполным, потому что проводилось зимой.

Астапов пояснил, что полное исследование должно было включать установление местонахождения истока и устья. И вот провели третью проверку – 23 октября 2018 года. По итогам исследования эксперты нашли и исток, и устье.

– Этого достаточно для заключения о наличии водного объекта, – сказал Астапов.

Однако сторона ответчика всё же не согласилась с тем, что именно по его земле протекает ручей. И добавила весьма интересный факт: именно 23 октября 2018 года, не зная ничего о проверке со стороны Росгидромета, Егор Сорокин написал заявление в полицию о пропаже задвижек, блокирующих сброс воды из нижнего пруда. Из-за этого, по словам адвоката, уровень воды в пруду упал на метр.

Еще вопросы, которые задавали адвокаты Сорокина главе гидромета Астапову: почему проверяющие органы не уведомляли владельцев земельного участка о проверках, не приглашали их к участию и не осматривали сами пруды на связь с ручьем?

Егор Сорокин в суде сообщил, что видел проверяющих, но поскольку они находились на его земле несанкционированно, он вызывал полицию и писал заявления по факту их незаконного проникновения на частную территорию.

Сотрудники Росгидромета в свою очередь пояснили, что для уточнения факта существования этого ручья посещение его земли не требовалось: все требования проведения обследования выполнены; есть топографические съемки до создания прудов, на которых видно русло ручья, и современные карты уже с искусственными водными объектами.

– Если карты наложить друг на друга, то будет видно: пруды выкопаны в русле ручья. Если не все, то некоторые из них, – пояснил Астапов.

Следующее заседание суда назначено на 28 февраля.