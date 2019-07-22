Смерть ребенка под футбольными воротами в Туле: главный прокурор области взял на контроль расследование

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.

Прокурор области Роман Прасков взял на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом по Зареченскому району Тулы регионального СУ СК РФ по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту получения серьезной травмы 10-летней девочкой на спортплощадке.

Вечером 18 июля 10-летняя девочка во время игры на спортивной площадке в п. Рассвет Тулы получила многочисленные травмы: на нее упали незакрепленные футбольные ворота. Подробнее читайте здесь.

Девочка была срочно госпитализирована и доставлена в Москву, но врачи были бессильны – сегодня днем она скончалась.

«По поручению прокурора области ведомство проводит проверку соответствия требованиям безопасности спортивных площадок, расположенных на территории региона. Будет дана оценка деятельности собственников спортивных сооружений по всеобъемлющему обеспечению безопасности детских спортивных площадок», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Как сообщали в пресс-службе СУ СК по Тульской области, в администрации Привокзального территориального округа Тулы был проведен обыск. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.

Редакция Myslo выражает соболезнования родным и близким девочки.