Падение футбольных ворот на ребенка в Туле: девочка скончалась в больнице

Фото из архива Myslo.

Об этом Myslo рассказала тетя ребенка.

10-летняя девочка, пострадавшая в результате падения на нее футбольных ворот в поселке Рассвет, утром 22 июля скончалась в московской больнице.

Напомним, происшествие случилось вечером 18 июля. На ребенка, игравшего на спортплощадке, упали футбольные ворота. Подробнее читайте здесь. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Как сообщали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, в администрации Привокзального территориального округа Тулы был проведен обыск. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.

Редакция Myslo выражает соболезнования родным и близким девочки.