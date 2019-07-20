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В Туле на девочку упали футбольные ворота: возбуждено дело о халатности
Фото из архива Myslo.

В Туле на девочку упали футбольные ворота: возбуждено дело о халатности

10-летний ребенок находится в коме.

Следственный отдел по Зареченскому району Тулы регионального СУ СК РФ возбудил уголовное дело по факту травмирования 10-летней девочки на спортплощадке по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). 

Напомним, вечером 18 июля в поселке Рассвет на ребенка упали футбольные ворота, которые находятся на спортплощадке у дома №34. Девочка получила многочисленные травмы и сейчас находится в коме в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.

- Следователь осмотрел место происшествия, изъял всю необходимую документацию на спортивную площадку, изъяты футбольные ворота, крепежное оборудование, допрошены 12 свидетелей. В администрации Привокзального территориального округа Тулы проведен обыск, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда, причиненного ее здоровью.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. 

В ведомстве уточнили, что в рамках расследования уголовного дела будут установлены и получат надлежащую правовую оценку причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. 

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Автор: Кристина Вернигорина, 20 июля, в 20:50 +6
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