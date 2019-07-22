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Алексей Дюмин: «Мы должны сделать всё, чтобы дети из Иркутской области чувствовали себя здесь комфортно»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин: «Мы должны сделать всё, чтобы дети из Иркутской области чувствовали себя здесь комфортно»

22 июля губернатор Тульской области провел рабочую встречу с заместителем председателя регионального правительства Ольгой Гремяковой.

Глава региона напомнил, что в июне этого года от наводнения в Иркутской области пострадали коммуникации, жилые дома, детские сады, школы, летние оздоровительные лагеря.

– Наша область одна из первых предложила помощь в восстановлении объектов инфраструктуры. Также мы выразили готовность принять у себя на летние каникулы 100 детей из пострадавших районов, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Ольга Гремякова отметила, что правительство Иркутской области поблагодарило Алексея Дюмина и правительство Тульской области за помощь. Она также сообщила, что с 1 по 26 августа наш регион посетят 100 школьников в возрасте от 8 до 15 лет и восемь сопровождающих. Все расходы по размещению детей в Тульской области будут профинансированы из резервного фонда правительства региона. Необходимая нормативная база уже сформирована.

Каждый день для детей будут организованы мастер-классы, спортивные мероприятия, в том числе сдача норм ГТО, концертная и игровая программа. К этой работе также предполагается подключить волонтеров, а в рамках военно-патриотического воспитания — 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую дивизию.

Алексей Дюмин поручил организовать экскурсии по достопримечательностям Тульской области.

– Дети должны чувствовать себя здесь как дома, комфортно и безопасно. Мы должны всё для этого сделать, — сказал губернатор.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:51 +2
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