В Туле ребенок получил тяжелые травмы из-за упавших футбольных ворот

Фото предоставлено родственниками пострадавшей девочки

В редакцию Myslo обратились родственники 10-летней девочки, которая живет в поселке Рассвет. Накануне вечером на ребенка упали футбольные ворота, которые находятся на спортплощадке у дома №34.

«У моей племянницы черепно-мозговая травма, перелом челюсти, переломы ребер и, кажется, предплечья. Она сейчас в тяжелом состоянии. Решается вопрос, чтобы отправить ее в Москву, в клинику Рошаля», – рассказал дядя девочки.

По словам мужчины, в момент происшествия его племянница была на спортплощадке с другом. Предположительно, дети играли в футбол и поэтому находились возле ворот. Последние давно находятся в аварийном состоянии и были закреплены только уложенными на нижнюю опору камнями.

«Площадку бросили! Уже писали письмо в администрацию, в том числе по поводу освещения. Но никто туда не приезжал, чтобы посмотреть, в каком она состоянии. Вот, когда устанавливают – все приезжают, дают интервью, хвалятся «вот, на радость детям». А потом она никому не нужна», – добавил дядя девочки.

Кроме того, как рассказал мужчина, за школой в поселке Рассвет находятся другие ворота, которые в таком же состоянии, как и упавшие.