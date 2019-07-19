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В Туле ребенок получил тяжелые травмы из-за упавших футбольных ворот
Фото предоставлено родственниками пострадавшей девочки

В Туле ребенок получил тяжелые травмы из-за упавших футбольных ворот

10-летняя девочка госпитализирована с серьезной черепно-мозговой травмой, переломами челюсти, ребер и предплечья.

В редакцию Myslo обратились родственники 10-летней девочки, которая живет в поселке Рассвет. Накануне вечером на ребенка упали футбольные ворота, которые находятся на спортплощадке у дома №34.
 
«У моей племянницы черепно-мозговая травма, перелом челюсти, переломы ребер и, кажется, предплечья. Она сейчас в тяжелом состоянии. Решается вопрос, чтобы отправить ее в Москву, в клинику Рошаля», – рассказал дядя девочки.
 
 
 
По словам мужчины, в момент происшествия его племянница была на спортплощадке с другом. Предположительно, дети играли в футбол и поэтому находились возле ворот. Последние давно находятся в аварийном состоянии и были закреплены только уложенными на нижнюю опору камнями.
 
«Площадку бросили! Уже писали письмо в администрацию, в том числе по поводу освещения. Но никто туда не приезжал, чтобы посмотреть, в каком она состоянии. Вот, когда устанавливают – все приезжают, дают интервью, хвалятся «вот, на радость детям». А потом она никому не нужна», – добавил дядя девочки.
 
 

Кроме того, как рассказал мужчина, за школой в поселке Рассвет находятся другие ворота, которые в таком же состоянии, как и упавшие. 
 
В настоящее время по данному факту Следственный отдел по Зареченскому району г. Тулы проводит доследственную проверку. В ее рамках осмотрено место происшествия, изъята вся необходимая документация на спортивную площадку, а также опрошены очевидцы произошедшего и представители администрации.
 
«Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение, ей назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда, причиненного ее здоровью. Производство проверочных мероприятий продолжается. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

 

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Автор: Сергей Стариков, 19 июля, в 12:48 +6
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