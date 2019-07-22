В Туле открыли отремонтированный участок на ул. Оборонной

Фото Алексея Пирязева.

В Туле первый участок ул. Оборонной — дорогу от ул. Советской до ул. Колетвинова — отремонтировали и открыли для движения транспорта.

Сегодня, 22 июля, стартовали работы на втором участке — от ул. Колетвинова до ул. Л. Толстого (с возможностью проезда через ул. Тимирязева). Здесь планируют полностью разобрать плитку на межрельсовом пространстве, обустроить щебеночное основание, уложить выравнивающий слой из асфальтобетона и верхний слой из литого асфальта. На автодороге после фрезерования дорожного полотна, демонтажа опор и бортовых камней, отремонтируют люки и также уложат два слоя асфальта.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, трамваи на данном участке пока ходят без изменений.

Остановку общественного транспорта с улицы Л. Толстого для удобства и безопасности пассажиров на время ремонта перенесли за перекресток.

Протяженность участка от улицы Колетвинова до улицы Л. Толстого — 440 метров. Работы на нем планируют завершить к 5 августа. Далее рабочие перейдут к перекрытию третьего отрезка дороги — от ул. Л. Толстого до ул. Кауля.

Напомним, ремонт улицы Оборонной начался 3 июля. Общая протяженность участка, который приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — 2,4 километра. На комплексный ремонт улицы Оборонной выделено 106 млн рублей.