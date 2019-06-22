Житель Новомосковска получил смертельную травму во время отдыха в Кондуках

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Медики больше недели пытались спасти ему жизнь. Мужчина скончался утром 21 июня.

Как стало известно Myslo, накануне утром в тульской больнице скончался 45-летний житель Новомосковска. Мужчину доставили в Тулу из узловской больницы, где он проходил лечение после получения серьёзных травм на отдыхе в Кондуках.

По предварительным данным, ныряя в водоем, мужчина не рассчитал глубину и врезался головой в дно. При госпитализации медики диагностировали у пострадавшего серьёзные ушибы, перелом шейного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга. Несчастный случай произошел 12 июня.

Внимание! Будьте осторожны и внимательны во время отдыха, особенно на воде. Ошибки могут стоить здоровья и привести к трагическим последствиям.