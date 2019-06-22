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В субботу в администрации Тулы дежурит Илья Беспалов
Фото из архива MySlo

В субботу в администрации Тулы дежурит Илья Беспалов

По всем вопросам жители областного центра могут обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 22 июня, дежурным по Туле назначен заместитель главы администрации по финансово-экономической политике Илья Беспалов.

В воскресенье за порядком в городе проследит начальник управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев.

По всем вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:07 0
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